Trong khoa học khí tượng, hoàng hôn được định nghĩa là thời điểm tối nhất của chạng vạng chiều.

Khi Mặt Trời lặn xuống thấp, ánh sáng mặt trời phải truyền qua một lớp khí quyển dày hơn để đến mắt người xem. Hiện tượng này làm tiêu tán các bước sóng ánh sáng ngắn (như xanh lam, tím) và chỉ cho phép các bước sóng dài hơn như đỏ, cam, vàng đi qua - tạo nên những dải màu rực rỡ đặc trưng trên bầu trời.

Độ rực rỡ của màu sắc còn phụ thuộc lớn vào độ ẩm và mật độ các hạt bụi mịn trong không khí. Dưới đây là danh sách 10 cảnh hoàng hôn đẹp nhất thế giới đã được các tạp chí du lịch uy tín quốc tế bình chọn nhiều nhất. Mỗi địa điểm đều mang một sắc thái riêng biệt, từ sự lãng mạn của biển đảo đến vẻ kỳ vĩ của các kỳ quan cổ đại.

Santorini (tên chính thức là Thira) là hòn đảo thiên đường nằm ở phía nam biển Aegean, cách ngọn nguồn đại lục Hy Lạp khoảng 200km về phía đông nam. Nơi đây nổi tiếng toàn cầu với những vách đá dựng đứng ôm trọn miệng núi lửa chìm (caldera), tạo nên sàn diễn độc nhất cho những ngôi nhà hang động quét vôi trắng muốt và những mái vòm xanh sapphire rực rỡ dưới ánh nắng Địa Trung Hải.

Đảo Santorini của Hy Lạp được mệnh danh là một trong những nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất thế giới. Khi mặt trời dần lặn xuống biển Aegean, toàn bộ khung cảnh với những ngôi nhà hang động màu trắng mái vòm xanh đặc trưng sẽ được nhuộm một sắc vàng cam và hồng tím vô cùng lãng mạn

Nằm ở rìa phía bắc hòn đảo, phế tích Lâu đài Oia (Castle of Oia) là tọa độ "quốc dân". Từ đây, du khách sẽ thu vào tầm mắt góc view kinh điển: Mặt trời lặn thẳng xuống biển phía sau những chiếc cối xay gió và những ngôi nhà xếp lớp dọc vách đá.

Bên cạnh đó, làng Imerovigli (Yên bình & Sang trọng) tọa lạc ở điểm cao nhất của vách đá miệng núi lửa (Caldera). Nếu du khách ngại sự xô bồ của Oia, Imerovigli mang lại không gian ngắm hoàng hôn riêng tư, tĩnh lặng và thơ mộng hơn nhiều.

Cố đô Bagan (tên cũ là Pagan) là một trong những di sản khảo cổ vĩ đại nhất châu Á và đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 2019.

Nằm ở vùng đồng bằng khô hạn miền trung Myanmar bên dòng sông Ayeyarwady, Bagan từng là kinh đô của Vương quốc Pagan từ thế kỷ IX đến thế kỷ XIII. Thời kỳ hoàng kim nơi đây từng có hơn 10.000 ngôi đền, chùa và tu viện. Trải qua thăng trầm lịch sử và các trận động đất, hiện nay Bagan vẫn lưu giữ hơn 2.000 công trình cổ kính, tạo nên một biển tháp trầm mặc độc nhất vô nhị.

Ngắm hoàng hôn tại Cố đô Bagan là một trong những trải nghiệm du lịch huyền thoại và chạm đến cảm xúc nhất thế giới. Khi mặt trời dần lặn, ánh sáng vàng cam ấm áp phủ lên hàng nghìn ngôi đền tháp cổ kính nhô lên giữa vùng đồng bằng rộng lớn, tạo nên một bức tranh vô cùng huyền ảo.

Khi chiều buông, ánh mặt trời chiếu rọi qua lớp sương mờ nhuộm đỏ hàng nghìn ngôi đền, tháp cổ bằng gạch nung trải dài khắp vùng đồng bằng. Sự xuất hiện của những chiếc khinh khí cầu bay lơ lửng trong không trung càng làm cho khung cảnh hoàng hôn ở Bagan trở nên huyền ảo và mang màu sắc tôn nghiêm.

Nằm ngay phía sau Đền Sulamani là một gò đất nhân tạo được xây dựng nhằm phục vụ du khách ngắm cảnh. Từ đây, chúng ta có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh các đỉnh tháp ẩn hiện trong ráng chiều mà không lo vi phạm quy định.

Vườn quốc gia Serengeti là một trong những khu bảo tồn động vật hoang dã nổi tiếng và mang tính biểu tượng nhất hành tinh, nằm ở phía bắc Tanzania và trải dài sang phía tây nam Kenya (nơi nó nối liền với khu bảo tồn Maasai Mara).

Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, Serengeti có nghĩa là "những thảo nguyên vô tận" trong tiếng của bộ tộc Maasai. Nơi đây sở hữu hệ sinh thái đồng cỏ savana rộng lớn gần 15.000km², là thiên đường biệt lập để tận hưởng trọn vẹn bản hùng ca hoang dã của châu Phi.

Thung lũng Seronera (Trung tâm Serengeti) là khu vực lý tưởng với những cánh đồng cỏ mở rộng rải rác cây keo hoang dã. Đây là nơi tuyệt vời để chụp bóng silhouette của động vật hoang dã in trên nền trời hoàng hôn rực lửa.

Hoàng hôn tại Vườn quốc gia Serengeti là một trong những trải nghiệm thiên nhiên kỳ vĩ và lãng mạn nhất hành tinh. Khi mặt trời dần khuất sau đường chân trời bao la, toàn bộ thảo nguyên châu Phi như được nhuộm trong sắc cam gỉ sét, vàng óng và tím thẫm rực rỡ.

Hình ảnh ngược sáng của những cây keo gai cô độc, những đàn voi, hươu cao cổ hay hàng ngàn con linh dương đầu bò lững thững bước đi tạo nên một bức tranh nghệ thuật sống động tuyệt mỹ.

Grand Canyon (Hẻm núi Lớn) tại tiểu bang Arizona (Mỹ), là một trong những kỳ quan thiên nhiên vĩ đại nhất thế giới.

Được tạo nên bởi sự xói mòn của dòng sông Colorado qua hàng triệu năm, hẻm núi này sở hữu chiều dài 446km, rộng từ 0,4 - 24km và sâu hơn 1.600m, để lộ ra những tầng đá cổ đại có niên đại lên đến 2 tỷ năm. Phần lớn hẻm núi nằm trọn trong Vườn Quốc gia Grand Canyon, điểm du lịch biểu tượng thu hút hàng triệu lượt khách ghé thăm mỗi năm.

Ngắm hoàng hôn tại Vườn quốc gia Grand Canyon là một trong những trải nghiệm thiên nhiên ngoạn mục nhất thế giới. Khi mặt trời lặn, ánh sáng đổi màu liên tục từ màu đỏ, cam sang tím và đỏ sẫm nhuộm rực các vách đá khổng lồ, tạo nên một "bữa tiệc ánh sáng" vô song.

Điểm mấu chốt khi xem hoàng hôn ở đây không chỉ là nhìn về hướng Tây (nơi mặt trời lặn), mà là ngoảnh mặt về hướng Đông để ngắm nhìn ánh nắng cuối ngày phản chiếu và làm bừng sáng những vách đá, ngôi đền đá thiêng liêng chìm trong bóng tối.

Đền Taj Mahal tọa lạc tại thành phố Agra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, là một lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng diễm lệ được xây dựng từ năm 1632 - 1653 bởi Hoàng đế Mughal Shah Jahan để tưởng nhớ người vợ yêu dấu của mình là Vương hậu Mumtaz Mahal.

Được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO và là 1 trong 7 Kỳ quan Thế giới Mới, Taj Mahal là kiệt tác đỉnh cao kết hợp giữa các phong cách kiến trúc Hồi giáo, Ba Tư và Ấn Độ. Đền mở cửa phục vụ du khách từ bình minh đến hoàng hôn vào các ngày trong tuần, nhưng đặc biệt đóng cửa vào thứ Sáu hàng tuần (chỉ dành cho các tín đồ Hồi giáo vào cầu nguyện). Du khách cần mặc trang phục lịch sự, kín đáo (che vai và đầu gối). Ban quản lý sẽ phát bọc giày dùng 1 lần khi chúng ta lên khu vực nền đá cẩm thạch.

Ngắm hoàng hôn tại đền Taj Mahal (Ấn Độ) là một trong những trải nghiệm ngoạn mục và lãng mạn nhất châu Á, khi lớp đá cẩm thạch trắng của ngôi đền chuyển dần sang sắc vàng, hồng và tím nhẹ dưới ánh chiều tà. Để có một chuyến săn hoàng hôn trọn vẹn tại kỳ quan thế giới này, du khách hãy đến Công viên Mehtab Bagh (Khu vườn Ánh Trăng) nằm đối diện đền Taj Mahal qua dòng sông Yamuna.

Là biểu tượng của tình yêu bất diệt, lăng mộ đá cẩm thạch trắng Taj Mahal đổi sắc theo từng thời điểm trong ngày. Vào lúc hoàng hôn, toàn bộ công trình kiến trúc này chuyển sang màu vàng sữa, rồi hồng nhạt và cam ấm áp, phản chiếu lấp lánh xuống dòng sông Yamuna tĩnh lặng phía sau.

Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới, di sản địa chất quốc tế nổi tiếng tọa lạc tại tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 165km, vịnh sở hữu diện tích 1.553km² với 1.969 hòn đảo đá vôi lớn nhỏ vươn mình trên làn nước xanh lục bảo, kiến tạo nên một bức tranh thủy mặc khổng lồ, độc nhất vô nhị trên thế giới.

Năm 1994, vùng lõi của vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới với giá trị thẩm mỹ (tiêu chuẩn vii) và được tái công nhận lần thứ 2 với giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất - địa mạo (tiêu chuẩn viii) vào năm 2000. Cùng với vịnh Nha Trang và vịnh Lăng Cô của Việt Nam, vịnh Hạ Long là một trong số 29 vịnh được Câu lạc bộ những vịnh đẹp nhất thế giới xếp hạng và chính thức công nhận vào tháng 7 năm 2003.

Khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống trên Vịnh Hạ Long được đánh giá là một trong những cảnh sắc ấn tượng nhất châu Á. Khi mặt trời đỏ rực dần khuất sau những núi đá vôi sừng sững, toàn bộ mặt biển chuyển sang màu vàng óng ả rực rỡ. Để bắt trọn trọn vẹn từng khoảnh khắc lãng mạn này, bạn có thể lựa chọn ngắm cảnh từ giữa lòng vịnh hoặc từ các điểm nhìn trên đất liền.

Boong tàu chính là "đài quan sát" 360 độ hoàn hảo. Hiện nay có rất nhiều tour du thuyền 5 sao chuyên phục vụ ngắm hoàng hôn kết hợp ăn tối và thưởng thức âm nhạc như Sea Octopus Cruise, Ambassador Cruise, Sweetness Cruise hay Grand Pioneers.

Nếu du khách thích vận động, hãy leo khoảng 400 bậc đá lên lầu vọng cảnh trên đỉnh Đảo Ti Tốp. Từ đây, tầm nhìn bao quát toàn vịnh sẽ thu trọn vào tầm mắt, ngắm nhìn những đoàn thuyền buồm xuôi ngược in bóng trên nền trời đỏ rực.

Maldives (quốc hiệu đầy đủ là Cộng hòa Maldives) là một đảo quốc độc lập tại Nam Á, tọa lạc trên biển Ấn Độ Dương. Quốc gia này nổi tiếng toàn cầu như một thiên đường nghỉ dưỡng xa hoa với những bãi biển cát trắng mịn, rạn san hô rực rỡ và các khu biệt thự trên nước (overwater bungalow) sang trọng.

Maldives được ví như "thiên đường hạ giới" và là điểm đến lãng mạn bậc nhất thế giới dành cho các cặp đôi nhờ sở hữu những hòn đảo riêng tư, làn nước biển trong vắt như pha lê và các khu nghỉ dưỡng biệt lập đẳng cấp. Maldives bao gồm 26 đảo san hô vòng bao quanh 1.192 đảo nhỏ. Trong đó, chỉ có khoảng 200 đảo là có cộng đồng dân cư địa phương sinh sống. Đây là quốc gia có cao độ tự nhiên thấp nhất thế giới, với độ cao trung bình chỉ khoảng 2,3m so với mực nước biển, khiến nơi này cực kỳ nhạy cảm với tình trạng biến đổi khí hậu.

Để có một buổi chiều trọn vẹn tại đây, du khách có thể đón hoàng hôn trên du thuyền. Đây là trải nghiệm kinh điển tại Maldives, du khách sẽ lênh đênh trên chiếc thuyền gỗ truyền thống, nhâm nhi một ly cocktail mát lạnh, lắng nghe tiếng sóng và ngắm nhìn mặt trời lặn dần. Nếu may mắn, còn có thể bắt gặp những đàn cá heo bơi lội tung tăng ngay bên cạnh mạn thuyền.

Ngắm hoàng hôn ở Maldives là một trong những trải nghiệm lãng mạn và đắt giá nhất hành tinh, nơi bầu trời chuyển sắc từ vàng cam, hồng rực đến tím huyền ảo hòa quyện cùng mặt biển Ấn Độ Dương trong vắt.

Bora Bora là một hòn đảo nhỏ thuộc nhóm quần đảo Leeward của Polynésie thuộc Pháp, nằm ẩn mình giữa lòng Nam Thái Bình Dương.

Được mệnh danh là "Viên ngọc quý của Thái Bình Dương", thiên đường nghỉ dưỡng này nổi tiếng toàn cầu với những rạn san hô trải dài, một đầm phá chuyển sắc từ xanh ngọc bích đến xanh Tiffany đậm nét và các khu resort bungalow trên mặt nước vô cùng sang trọng. Ở trung tâm hòn đảo là tàn tích của một ngọn núi lửa đã tắt, tạo nên 2 đỉnh núi hùng vĩ là Núi Pahia và Núi Otemanu (đỉnh cao nhất đạt 727m) quanh năm mây mờ bao phủ.

Ngắm hoàng hôn tại Bora Bora là một trong những trải nghiệm lãng mạn và đắt giá nhất thế giới. Do vị trí địa lý, mặt trời lặn ở phía tây hòn đảo, biến toàn bộ đầm phá chuyển màu từ xanh ngọc bích sang vàng ánh kim rồi hồng tím huyền ảo.

Điểm đặc biệt nhất của hoàng hôn nơi đây chính là sự hòa quyện giữa các rặng san hô, những căn biệt thự trên mặt nước (overwater bungalows) và bóng hình hùng vĩ của Núi Otemanu làm nền phía sau. Hãy nán lại sau khi mặt trời lặn hẳn, phần ánh sáng "afterglow" (dư quang hoàng hôn) phản chiếu lên mây lúc này mới thực sự rực rỡ nhất.

Hòn đảo ngọc ở Nam Thái Bình Dương hớp hồn du khách bằng những buổi chiều tà rực rỡ. Ánh hoàng hôn buông xuống những đầm nước trong vắt như pha lê, hòa cùng sắc xanh lục của núi Otemanu tạo nên không gian hư ảo như một giấc mơ.

Sa mạc Sahara nằm ở phía đông nam Maroc, chạy dọc theo biên giới với Algeria, là một trong những điểm đến huyền thoại và quyến rũ nhất của Bắc Phi.

Nơi đây mang đến cho du khách trải nghiệm độc nhất vô nhị về những biển cát vàng óng trải dài vô tận, văn hóa du mục Bedouin độc đáo và bầu trời đêm lấp lánh dải ngân hà. Để khám phá vùng sa mạc này, du khách thường xuất phát từ các thành phố lớn như Marrakech hoặc Fes và di chuyển khoảng 8 - 10 tiếng bằng đường bộ để tới 2 cửa ngõ chính.

Tại đây, du khách có thể trò chuyện với những người du mục da xanh (tộc Tuareg hoặc Berber), thưởng thức những tách trà bạc hà ngọt ngào mang đậm lòng hiếu khách. Du khách còn có thể Cắm trại đêm dưới bầu trời sao ở các khu lều Bedouin, đốt lửa trại, nghe tiếng trống truyền thống của người Berber và chiêm ngưỡng bầu trời đêm không một chút ô nhiễm ánh sáng.

Hoàng hôn trên những cồn cát nhấp nhô vô tận của sa mạc Sahara mang lại cảm giác tĩnh lặng và cô tịch tuyệt đối. Khi mặt trời lặn, những triền cát vàng chuyển sang màu đỏ rực rồi ngả tím, tạo nên những đường cong ánh sáng vô cùng ấn tượng. Chúng ta có thể cảm nhận, lắc lư theo nhịp chân của "những con thuyền trên sa mạc" - lạc đà - khi những ánh nắng cuối ngày nhuộm hồng các triền cát.

Đền Uluwatu (tên chính thức là Pura Luhur Uluwatu) là một trong những ngôi đền cổ xưa và linh thiêng nhất tại Bali, Indonesia.

Ngôi đền có từ thế kỷ thứ XI này nằm chênh vênh trên một vách đá vôi dựng đứng cao khoảng 70m, nhô thẳng ra Ấn Độ Dương mênh mông ở mũi phía tây nam của bán đảo Bukit. Đây là 1 trong 6 ngôi đền trụ cột (Sad Kahyangan) được xây dựng để bảo vệ hòn đảo khỏi những linh hồn quỷ dữ từ đại dương.

Khu rừng nhỏ xung quanh đền là nơi sinh sống của loài khỉ đuôi dài. Chúng được coi là những người bảo vệ ngôi đền nhưng lại cực kỳ láu cá và thích giật đồ của du khách. Bên cạnh đó, du khách đến đây còn được thưởng thức Vũ điệu Kecak (Kecak Fire Dance) tổ chức hàng ngày tại sân khấu khấu bán nguyệt ngoài trời ngay sát vách đá lúc chiều tối. Điệu múa tái hiện sử thi Ramayana bằng những âm thanh nhịp nhàng "Cak, Cak" của hơn 70 vũ công nam kết hợp với màn biểu diễn lửa đầy mê hoặc.

Với vị trí vách đá hiểm trở mang lại tầm nhìn 180 độ ra đại dương, khi chiều buông, du khách có thể ngắm hoàng hôn ở “rìa thế giới” nhuộm đỏ cả vùng biển tạo nên một khung cảnh vô cùng tráng lệ.