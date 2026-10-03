Hai tác giả đoạt Giải Nhất 'Cha và con gái' kể chuyện phía sau những trang viết

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, đoàn DNRT tìm đến Gurim, vùng đất nổi tiếng với làng cổ và những dấu tích gốm cổ của Yeongam. Giữa không gian bảo tàng, những chiếc chum đất nung dẫn chúng tôi từ liên tưởng câu chuyện về nghề gốm đến những suy tư ký ức đời người. Và thật tình cờ, trước một quan tài chum cổ của người Mahan, ký ức về những mộ chum Sa Huỳnh ở xứ Quảng bỗng trở về trong tôi. Hai vùng đất, hai dòng văn hóa, hai không gian lịch sử khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một vật liệu rất giản dị. Là đất nung.