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Hai tác giả đoạt Giải Nhất 'Cha và con gái' kể chuyện phía sau những trang viết

Tác giả Bùi Kim Thùy với tác phẩm “Người thầy đầu tiên” và nhà văn Phạm Ngọc Tiến với tác phẩm “Con gái đi lấy chồng” cùng chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc phía sau hai tác phẩm đoạt Giải Nhất cuộc thi “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026.

Chuyên trang Tiêu Dùng - Tạp chí Gia Đình Việt Nam
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Tác giả Bùi Kim Thùy với tác phẩm “Người thầy đầu tiên” và nhà văn Phạm Ngọc Tiến với tác phẩm “Con gái đi lấy chồng” cùng chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc phía sau hai tác phẩm đoạt Giải Nhất cuộc thi “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026.

Lệ Giang

Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/hai-tac-gia-dat-giai-nhat-cha-va-con-gai-ke-chuyen-phia-sau-nhung-trang-viet-d13562.html