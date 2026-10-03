Hai tác giả đoạt Giải Nhất 'Cha và con gái' kể chuyện phía sau những trang viết
Tác giả Bùi Kim Thùy với tác phẩm “Người thầy đầu tiên” và nhà văn Phạm Ngọc Tiến với tác phẩm “Con gái đi lấy chồng” cùng chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc phía sau hai tác phẩm đoạt Giải Nhất cuộc thi “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026.
Tác giả Bùi Kim Thùy với tác phẩm “Người thầy đầu tiên” và nhà văn Phạm Ngọc Tiến với tác phẩm “Con gái đi lấy chồng” cùng chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc phía sau hai tác phẩm đoạt Giải Nhất cuộc thi “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026.
Nguồn Tiêu Dùng: https://tieudung.giadinhonline.vn/hai-tac-gia-dat-giai-nhat-cha-va-con-gai-ke-chuyen-phia-sau-nhung-trang-viet-d13562.html