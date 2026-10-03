Khai mạc Hội Sách Hà Nội lần thứ XI tại không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm

Đại biểu dự khai mạc Hội sách.

Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Văn Chiến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Tuấn Long.

Hội Sách Hà Nội lần thứ XI diễn ra từ ngày 1 đến 4/10, do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức, với sự tham gia của hơn 30 nhà xuất bản, đơn vị phát hành sách trong cả nước.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô và 74 năm Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành sách Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, cùng với sự phát triển của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến sách và văn hóa đọc, xác định đây là phương thức quan trọng để lưu giữ tri thức, trao truyền các giá trị văn hóa và bồi đắp trí tuệ con người.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Hà Nội định hướng phát triển văn hóa Thủ đô theo tinh thần “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo - Hội nhập - Kết nối”. Với vị thế là nơi tập trung nhiều nhà xuất bản, công ty phát hành và đơn vị liên kết xuất bản, thành phố có điều kiện thuận lợi để phát triển văn hóa đọc, đáp ứng nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai mạc "Hội Sách Hà Nội lần thứ XI - năm 2026"

Thành phố cũng xác định xuất bản và văn hóa đọc là một trong những lĩnh vực đóng góp vào phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô; đồng thời triển khai nhiều hoạt động phát triển văn hóa đọc, tôn vinh sách và đưa sách ngày càng gắn với đời sống xã hội.

Sau 10 kỳ tổ chức, Hội Sách Hà Nội lần thứ XI năm 2026 tiếp tục mở rộng không gian giới thiệu sách, với hai khu vực trưng bày theo chuyên đề, giới thiệu hàng trăm đầu sách tiêu biểu.

Trong đó có các ấn phẩm thuộc “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến”, “Tủ sách điện tử Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, “Tủ sách Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số”. Bên cạnh hoạt động trưng bày, Hội Sách còn tổ chức giao lưu, tọa đàm, giới thiệu xuất bản phẩm mới với các chủ đề về lịch sử, văn hóa, đời sống và con người Hà Nội.

Hội Sách Hà Nội không chỉ tạo không gian để bạn đọc tìm kiếm những cuốn sách phù hợp mà còn góp phần khơi dậy tinh thần học tập, kết nối giá trị truyền thống với tri thức hiện đại và công nghệ.

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày các xuất bản phẩm tại Hội Sách.

"Hội Sách Hà Nội 2026" - Từ trang sách đến không gian văn hóa số.

Thông qua các hoạt động tại Hội Sách, Hà Nội hướng tới lan tỏa tình yêu sách, phát triển văn hóa đọc, tăng cường kết nối giữa người làm sách và công chúng, qua đó góp phần xây dựng nền tảng tri thức và nguồn lực con người cho phát triển bền vững.