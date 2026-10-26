Giữ nét thanh lịch Đà Lạt

Hình ảnh phụ nữ Đà Lạt xưa duyên dáng, lịch sự trong tà áo dài. Ảnh tư liệu

Nét duyên từ những điều bình dị

Một buổi sáng, giữa dòng xe vội vã, có người dừng lại nhường đường cho cụ già qua phố. Ở góc chợ, người bán hàng nhẹ nhàng hướng dẫn khách chọn bó rau tươi. Một vị khách lần đầu đến Đà Lạt loay hoay tìm đường, có khi chưa kịp mở điện thoại đã được người dân tận tình chỉ dẫn. Những chuyện nhỏ bé ấy, tưởng chừng bình thường, lại góp phần làm nên sự dễ chịu của phố núi Đà Lạt.

Với chị An Thị Thu Bích (96 Hùng Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt), sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, gắn bó với công việc đan áo len, chăm hoa, vun vén cây cảnh và bán cà phê, nét duyên phố núi bắt đầu từ chính những điều bình dị trong đời sống. “Với tôi, sống ở Đà Lạt là biết chậm lại một chút, nhẹ nhàng với nhau một chút. Bán cà phê, tôi cũng luôn mong khách đến cảm thấy thoải mái, được đón tiếp bằng sự chân tình. Mình cư xử tử tế, nói năng nhẹ nhàng, tôn trọng người khác thì dù cuộc sống có đổi thay, cái tình của người Đà Lạt vẫn còn đó”, chị Thu Bích chia sẻ.

Người dân và du khách diện trang phục áo dài lịch sự để trải nghiệm cùng vẻ đẹp của Đà Lạt

Trước khi đô thị Đà Lạt ra đời, vùng Lang Biang đã là không gian sinh sống lâu đời của đồng bào Lạch. Từ cuối thế kỷ XIX, đặc biệt trong quá trình hình thành đô thị đầu thế kỷ XX, nơi đây đón thêm nhiều cộng đồng cư dân từ các vùng miền, cùng những ảnh hưởng văn hóa phương Tây. Sự hội tụ, giao lưu và tiếp biến qua nhiều thế hệ góp phần tạo nên diện mạo văn hóa đa dạng của Đà Lạt. Thiên nhiên cao nguyên, khí hậu se lạnh, nhịp sống từng gắn với không gian nghỉ dưỡng cùng những nếp sống được mang đến từ nhiều miền đất đã cùng bồi đắp nên nét nhã nhặn, kín đáo và tinh tế của phố núi. Nhà nghiên cứu Đà Lạt Nguyễn Hữu Tranh từng lý giải phong cách không chỉ bao gồm “phong độ” - dáng vẻ, sắc thái bên ngoài, mà còn có “phẩm cách” - cách ứng xử, tư tưởng và tình cảm bên trong.

Tà áo dài luôn thiện cảm với khung cảnh đẹp của Đà Lạt, vì thế du khách luôn mang bộ áo dài truyền thống để mọi điểm checkin đều có ấn tượng riêng

Giữ gìn bản sắc

Bản sắc phong cách người Đà Lạt được hình thành qua lịch sử một cách rất tự nhiên và chỉ có thể tiếp nối khi được nuôi dưỡng trong đời sống hiện tại. Đà Lạt hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Phố xá mở rộng, nhịp sống du lịch sôi động, cư dân ngày càng đa dạng. Sự đổi thay ấy không nhất thiết làm phai nhạt bản sắc; trái lại, còn mở ra cơ hội để những giá trị tốt đẹp được lan tỏa đến nhiều người hơn.

Là điểm đến du lịch hấp dẫn, Đà Lạt mỗi ngày đón nhiều người đến tham quan, nghỉ dưỡng và tìm kiếm những phút giây bình yên. Một cảnh đẹp có thể khiến du khách muốn đến, nhưng chính sự chân thành, tử tế của con người mới góp phần khiến họ muốn quay trở lại. Lòng mến khách vì thế cần được thể hiện bằng những việc làm cụ thể: niêm yết giá rõ ràng, bán đúng giá, không chèo kéo; phục vụ tận tình, giải thích nhã nhặn khi có bất đồng; giữ gìn vệ sinh, không xả rác, không làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của khu dân cư. Thanh lịch còn hiện diện trong cách tham gia giao thông, ứng xử nơi công cộng và tôn trọng không gian chung.

Một góc Đà Lạt. Ảnh tư liệu

Giữ gìn phong cách Đà Lạt do đó không thể chỉ trông chờ vào ngành văn hóa - du lịch hay những người trực tiếp làm dịch vụ. Gia đình cần nuôi dưỡng nếp sống tử tế; nhà trường bồi đắp văn hóa ứng xử cho học sinh; khu dân cư cùng xây dựng môi trường sống sạch đẹp, nghĩa tình...

Gìn giữ phong cách “hiền hòa, thanh lịch, mến khách” không phải níu kéo một miền ký ức đã xa. Đó là lựa chọn sống đẹp trong hiện tại, cùng xây dựng một đô thị phát triển mà không lạnh lùng, hiện đại mà không đánh mất sự tinh tế, rộng mở mà vẫn đậm tình người.