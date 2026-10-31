Rộn ràng Lễ hội sâm Ngọc Linh vùng cao Măng Ri

Nhiều nhà vườn, doanh nghiệp trưng bày, trình diễn sâm Ngọc Linh tại lễ hội. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Rộn ràng những ngày lễ hội sâm Ngọc Linh, đồng bào Xơ Đăng vùng cao Quảng Ngãi mang đến những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc được lưu truyền trong cộng đồng từ bao đời nay.

Lễ hội có 55 gian hàng trưng bày, giới thiệu và kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh, dược liệu và hàng Việt. Hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các thôn trên địa bàn xã Măng Ri tham gia lễ hội.

Ông A Hình mang đến Lễ hội sâm Ngọc Linh những cây sâm đẹp và chất lượng từ vườn của gia đình.(Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Tham gia Lễ hội sâm Ngọc Linh, đồng bào Xơ Đăng ở 19 thôn trên địa bàn xã Măng Ri cùng 5 doanh nghiệp, hợp tác xã trồng sâm Ngọc Linh và cây dược liệu. Các nhà vườn, doanh nghiệp trồng sâm Ngọc Linh lựa chọn cây sâm đẹp nhất, nhiều năm tuổi mang đến lễ hội giới thiệu với du khách, người tiêu dùng.

Gian hàng trưng bày sâm Ngọc Linh và các sản phẩm chế biến từ sâm của Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Vùng đất Măng Ri bên chân núi Ngọc Linh có khí hậu mát lạnh quanh năm, thổ nhưỡng phù hợp với sâm Ngọc Linh, nhiều loại dược liệu quý, cà-phê xứ lạnh và nông sản đặc trưng miền cao nguyên.

Các nhà vườn ở xã Măng Ri trưng bày sâm Ngọc Linh giới thiệu khách tham quan, trải nghiệm. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu với nhiều hoạt động: trưng bày, giới thiệu, mua bán sâm Ngọc Linh, dược liệu, sản phẩm OCOP; hội thi, trưng bày sâm Ngọc Linh; thi cồng chiêng, múa xoang; thi ẩm thực truyền thống, đan lát, đóng khố của 19 thôn… Các hoạt động thu hút sự tham gia đông đảo của doanh nghiệp, bà con nhân dân Xơ Đăng xã Măng Ri.

Đồng bào Xơ Đăng vùng cao Quảng Ngãi trồng trọt nhiều nông sản, dược liệu đặc trưng. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Sinh sống nơi đây chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, gắn bó với nghề trồng sâm Ngọc Linh qua nhiều thế hệ. Những cây sâm được bà con trồng trong những cánh rừng già thuộc dãy núi Ngọc Linh.

"Nhà tôi trồng sâm Ngọc Linh nhiều năm rồi. Mua bán thì nhờ người quen giới thiệu, nay có lễ hội sâm thì mình mang đến giới thiệu cho khách tham quan", ông A Hình chia sẻ.

Những cây sâm được bà con trồng trong những cánh rừng già thuộc dãy núi Ngọc Linh. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Xã Măng Ri là thủ phủ trồng sâm Ngọc Linh của tỉnh Quảng Ngãi. Toàn xã hiện có hơn 2.616ha rừng trồng sâm Ngọc Linh, hơn 1.000ha rừng trồng hồng đẳng sâm và các dược liệu khác.

Khu trưng bày giúp du khách phân biệt sâm Ngọc Linh và các loại sâm khác.(Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Lễ hội sâm Ngọc Linh và phiên chợ hàng Việt giúp đồng bào Xơ Đăng có cơ hội giới thiệu sản phẩm bản địa đặc sắc như sâm Ngọc Linh, hồng đẳng sâm và các loại dược liệu của núi rừng Măng Ri.

Hội thi ẩm thực truyền thống đồng bào Xơ Đăng. (Ảnh ĐÔNG HUYỀN)

Ẩm thực đặc sắc vùng cao với nghệ thuật trình bày đẹp, thu hút nhiều du khách tham quan. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Trong ba ngày diễn ra, Lễ hội sâm Ngọc Linh thu hút khoảng 3.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Tổng giá trị hàng hóa mua bán, giao dịch tại lễ hội gần 3 tỷ đồng.

Nhiều du khách tham quan, mua sắm tại lễ hội. (Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Lễ hội giúp người dân, doanh nghiệp có cơ hội mở rộng thị trường, đưa hàng hóa đến với người tiêu dùng.(Ảnh: ĐÔNG HUYỀN)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Ri Phạm Xuân Quang cho biết: “Chúng tôi mong muốn người dân, du khách cả nước sẽ biết đến vùng sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu, nông sản khác của xã Măng Ri. Xã sẽ tổ chức phiên chợ hằng tháng để tạo điều kiện cho người dân trao đổi, mua bán và quảng bá những sản phẩm nông sản, nhất là sâm Ngọc Linh”.