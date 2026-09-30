Giữ màu xanh Khuôn Mánh

Sự đan xen giữa không gian di tích và rừng sản xuất đặt ra yêu cầu quản lý chặt chẽ đất đai, bảo vệ rừng, giữ gìn cảnh quan di tích, với sự phối hợp của chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư.

Cán bộ địa phương phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra thực địa.

Khu vực Khuôn Mánh hiện có 244,23ha rừng, trong đó 5,29ha là đất thuộc khu di tích, còn 238,94ha là rừng sản xuất do các hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng. Phần đất sản xuất nằm xen kẽ, tiếp giáp với khu di tích khiến việc xác định ranh giới và quản lý quá trình sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng.

Ông Hà Văn Việt, ở xóm Đồng Ruộng, xã Tràng Xá, là một trong những chủ hộ có diện tích rừng sản xuất gần khu di tích. Trong quá trình sản xuất, gia đình ông chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và kiểm lâm địa bàn.

Khi khai thác gỗ, gia đình thông báo để được hướng dẫn quy trình; việc xử lý thực bì cũng thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng kiểm lâm, hạn chế nguy cơ cháy lan sang những diện tích rừng liền kề.

Đối với phần đất thuộc khu di tích, công tác trông coi, kiểm tra thực địa được duy trì. Ông Lê Đức Minh, người trực tiếp tham gia quản lý khu vực, cho biết: Việc tuần tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên. Khi phát hiện dấu hiệu xâm phạm, lực lượng trông coi kịp thời nhắc nhở; trường hợp vượt thẩm quyền sẽ báo cáo chính quyền địa phương và kiểm lâm địa bàn để phối hợp xử lý.

Trong quản lý đất đai tại Khuôn Mánh, việc xác định rõ ranh giới giữa đất di tích và đất sản xuất của người dân được chú trọng. Tại đây, 56 mốc giới đã được cắm trong khu vực di tích, tạo cơ sở xác định phần đất thuộc di tích và phần đất sản xuất của nhân dân.

Ông Phạm Quang Trung, Trưởng xóm Đồng Ruộng, cho biết: Xóm thường xuyên phối hợp với kiểm lâm địa bàn tuần tra, nắm tình hình, đồng thời tuyên truyền để người dân, nhất là các hộ có đất rừng gần khu di tích, chấp hành quy định về quản lý đất đai, quản lý và bảo vệ rừng.

Các cựu chiến binh thăm rừng Khuôn Mánh.

Đối với các cựu chiến binh ở xóm Đồng Ruộng, Khuôn Mánh là địa danh gắn với những dấu mốc lịch sử. Những câu chuyện về truyền thống cách mạng được nhắc lại trong các buổi sinh hoạt, tuyên truyền giúp hội viên và người dân hiểu hơn về giá trị của di tích, từ đó nâng cao ý thức giữ gìn rừng và cảnh quan khu vực.

Cán bộ Kiểm lâm thường xuyên bám địa bàn, phối hợp với chính quyền cơ sở và người trông coi di tích, hướng dẫn người dân thực hiện đúng các quy định trong sản xuất, khai thác và phát triển rừng.

Theo ông Lưu Quang Nghĩa, Kiểm lâm địa bàn, Hạt Kiểm lâm số 15, việc thường xuyên có mặt tại cơ sở giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm tình hình, phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh, đồng thời hướng dẫn người dân phòng ngừa vi phạm.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Khuôn Mánh không phát sinh vụ vi phạm đất đai, lâm nghiệp. Cùng với bảo vệ diện tích rừng hiện có, công tác phát triển rừng cũng được quan tâm. Những cây bản địa như lim, lát được trồng mới, sinh trưởng tốt, góp phần bổ sung màu xanh cho khu vực.

Bà Dương Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Tràng Xá, khẳng định: Khuôn Mánh là địa bàn có cả giá trị lịch sử và giá trị sinh thái. Vì vậy, công tác tu bổ, bảo vệ di tích cần gắn với quản lý đất đai, quản lý và bảo vệ rừng. Địa phương tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, đồng thời xử lý những trường hợp xâm hại di tích theo quy định.

Việc xác định rõ ranh giới, thường xuyên kiểm tra thực địa, tuyên truyền và hướng dẫn người dân đang được thực hiện đồng bộ tại Khuôn Mánh. Qua đó, diện tích rừng và đất thuộc khu di tích được quản lý chặt chẽ hơn, trong khi người dân có cơ sở thực hiện đúng quy định trên phần đất được giao quản lý, sử dụng.