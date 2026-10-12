'Giữ lửa' phong trào phụ nữ

Bánh mì 0 đồng tại bệnh viện Đà Nẵng

Trong vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ, Trung tá Tô Thị Kim Ngân, nhân viên thống kê, Ban Chính sách, Phòng Chính trị, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng Ban Chấp hành tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhân các ngày 8/3, 10/3, 20/10; đưa hội viên về nguồn tại các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử.

Chương trình “Tiếp sức thao trường” do chị tham mưu, giúp các chiến sĩ mới tiếp thêm nghị lực khi tham gia huấn luyện tân binh tại Trung đoàn Bộ binh 971.

Không dừng lại trong nội bộ đơn vị, Trung tá Tô Thị Kim Ngân tích cực kết nối các hoạt động thiện nguyện.

Lần đầu tiên các em học sinh Tây Giang được ăn tiệc buffet dịp Trung thu 2026.

Chương trình “Nồi cháo nghĩa tình” đã trao 700 suất cháo cho bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng; chương trình “Bánh mì 0 đồng” tặng 600 ổ bánh mì cho bệnh nhân và người nhà tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Phong trào nuôi heo đất và cuộc vận động “Áo mới tặng em” do chị phát động đã quyên góp gần 20 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện.

Mang áo ấm tặng em.

Từ sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy với Phụ nữ Công an và Bộ đội Biên phòng thành phố, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương”, tặng phương tiện sinh kế và xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Gia Lai, với kinh phí hơn 200 triệu đồng mỗi năm.

Tết Trung thu vừa qua, chương trình “Vầng trăng chiến sĩ”, tổ chức tối 23/9 tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Tây Giang, thu hút gần 2.000 cán bộ, giáo viên, học sinh, nhân dân và nhiều nghệ sĩ tham gia.

Học sinh vùng sâu vùng xa luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Hội phụ nữ Bộ chỉ huy quân sự Đà Nẵng.

Phía sau đêm hội rộn ràng tiếng trống lân, ánh lửa trại và mâm cỗ Trung thu là sự đóng góp lớn của Trung tá Tô Thị Kim Ngân, người trực tiếp phụ trách khâu tiệc buffet và điều phối quà tặng.

Chương trình đã trao 13.873 sản phẩm gồm tivi, xe đạp, đồ dùng học tập, cặp sách, quần áo, thuốc men, bánh kẹo, đèn ông sao… cho 6 Ban Giám hiệu, 30 thầy cô giáo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và toàn bộ học sinh của 6 trường nội trú liên cấp ở vùng biên, với tổng giá trị hơn 6 tỷ đồng.

Vầng trăng chiến sĩ tại xã biên giới của Đà Nẵng.

Ghi nhận những đóng góp trong năm 2025, Trung tá Tô Thị Kim Ngân được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”; Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen; Chính ủy Quân khu tặng Bằng khen và danh hiệu “Cán bộ phụ nữ xuất sắc”.