Thời tiết ít mưa, Hà Nội đối mặt nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng

Thời tiết mưa ở nhiều khu vực trong 10 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 12/10 đến ngày 14/10 có mưa ở nhiều nơi, ngoại trừ khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm không mưa, ngày nắng.

Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Trong khi đó, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi; riêng cao nguyên Trung Bộ chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 14/10 đến ngày 22/10: Miền Bắc ít mưa, Hà Nội có nguy cơ ô nhiễm không khí

Kể từ khoảng ngày 14/10, khu vực Bắc Bộ được dự báo có mưa vài nơi vào buổi đêm, tuy nhiên thời tiết duy trì ngày nắng khiến không khí khô nóng, khả năng ô nhiễm không khí ở mức cao.

Những ngày giữa tháng 10, nhiều khu vực tại Hà Nội chìm trong bầu không khí khô nóng. Ảnh minh họa: TT.

Thực tế, trong sáng ngày 12/10, vào khung giờ cao điểm, nhiều phương tiện di chuyển trên đường, nhưng nhiều khu vực tại Hà Nội chìm trong bầu không khí mờ đục. Chỉ số đo lường chất lượng không khí IQAir và chỉ số AQI tại Hà Nội ở mức đỏ, thâm chí có khu vực còn ghi nhận mức độ ô nhiễm ở ngưỡng tím.

Cả thành phố như có một màn sương mờ do bụi dày đặc khiến tầm nhìn xa bị hạn chế, điều này cũng cần được lưu ý khi người dân phải làm việc, di chuyển cần quan sát từ xa sẽ bị ảnh hưởng.

Theo dự báo, những ngày tới, miền Bắc sẽ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa, là điều kiện khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, gây ra các đợt ô nhiễm không khí vào buổi sáng và đêm. Người dân cần chú ý sử dụng các biện pháp bảo vệ đường hô hấp để tránh nguy cơ nhiễm các bệnh về phổi, đường thở.

Dự báo thời tiết các khu vực khác từ 14-22/10:

- Khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa: có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng cao nguyên Trung Bộ từ ngày 15-16/10 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.