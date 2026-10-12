Chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố mới nhất 2026

Theo Bộ Y tế, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 192/2026/NĐ-CP ngày 30/5/2026, quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế và hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cô đỡ thôn, bản.

Nghị định sửa đổi toàn diện các quy định trước đây về phụ cấp đặc thù trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch và hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản, nhằm cập nhật chính sách phù hợp với bối cảnh pháp lý, kinh tế, xã hội hiện nay.

Theo quy định mới, mức hỗ trợ hằng tháng được tính theo hệ số lương cơ sở, gồm hai mức: 0,7 lần mức lương cơ sở: áp dụng với nhân viên y tế tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên và các địa bàn thuộc vùng khó khăn; 0,5 lần mức lương cơ sở: ắp dụng tại các địa bàn còn lại.

So với quy định trước đây tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg, chính sách mới bổ sung đối tượng nhân viên y tế tổ dân phố, khu phố và cô đỡ thôn, bản, đồng thời điều chỉnh cách xác định mức hỗ trợ theo hệ số lương cơ sở.

Đối với cộng tác viên dân số, Nghị định số 168/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 quy định mức thù lao hằng tháng bằng 0,5 lần mức lương cơ sở đối với người làm việc tại thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn đặc biệt khó khăn, thôn bản thuộc xã vùng khó khăn và tổ dân phố, khu phố có từ 500 hộ gia đình trở lên.

Cộng tác viên dân số tại các địa bàn còn lại được hưởng mức thù lao bằng 0,4 lần mức lương cơ sở.

Ưu tiên chính sách cho địa bàn khó khăn

Thông tin tại cuộc họp báo về công tác quý IV của Bộ Y tế, bà Lê Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ cho biết, định hướng của Bộ là ưu tiên chính sách đối với những nơi khó thu hút nhân lực, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc để cán bộ y tế phát huy chuyên môn và gắn bó lâu dài.

Theo bà Hương, Nghị định số 350/NĐ-CP đã cụ thể hóa định hướng này bằng mức phụ cấp 80% đối với viên chức làm chuyên môn tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng ở địa bàn biên giới, hải đảo và xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định.

Cùng với đó, chính sách hỗ trợ hằng tháng theo Nghị định số 192 góp phần củng cố lực lượng chăm sóc sức khỏe ngay tại cộng đồng.

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Y tế, để giữ chân bác sĩ và nhân viên y tế, cần giải quyết đồng thời các vấn đề về thu nhập, điều kiện hành nghề và cơ hội phát triển chuyên môn.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tập trung hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện chính sách, đánh giá tác động theo từng địa bàn và nhóm nhân lực để đề xuất điều chỉnh phù hợp. Bộ cũng phối hợp với các địa phương củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị, tăng cường đào tạo và hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên, đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ đời sống phù hợp với điều kiện thực tế.

Tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ nhân viên y tế

Bà Hương cho biết, Bộ Y tế xác định ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, đưa các chính sách đã ban hành vào thực tế. Bộ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện, tăng cường kiểm tra, tháo gỡ vướng mắc để các đơn vị xác định đúng đối tượng, mức hưởng và chi trả kịp thời. Kinh phí thực hiện cần được bố trí đầy đủ theo trách nhiệm và phân cấp ngân sách.

Thứ hai, tiếp tục hoàn thiện chính sách đãi ngộ. Bộ Y tế sẽ đánh giá việc thực hiện các nghị định, phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp với đặc thù ngành.

Nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 350, Bộ Y tế có trách nhiệm đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình lên 100% đối với các đối tượng đặc thù quy định tại Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 261 của Quốc hội, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách nhà nước.

Thứ ba, cải thiện điều kiện hành nghề và cơ hội phát triển. Bộ Y tế sẽ ban hành thông tư quy định định mức nhân lực đối với trạm y tế cấp xã, làm căn cứ để địa phương xây dựng phương án bố trí, tuyển dụng và sử dụng nhân lực phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Theo bà Hương, việc xác định định mức nhân lực phù hợp sẽ góp phần bảo đảm số lượng, cơ cấu nhân lực, giảm áp lực công việc, hạn chế tình trạng kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, đồng thời giúp bố trí lịch trực và thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

“Đây cũng là giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, tạo điều kiện cho cán bộ y tế yên tâm công tác và gắn bó lâu dài với y tế cơ sở”, bà Hương nói.