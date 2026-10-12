Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh (Trung Quốc) Bùi Nguyên Long thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long thăm Văn phòng Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tại Trùng Khánh, Trung Quốc. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Ngày 10/10, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long đã đến thăm Văn phòng Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tại Trùng Khánh. Tại đây, Tổng Lãnh sự gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chủ nhiệm Văn phòng Triệu Thúy Nga cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Lãnh sự nhấn mạnh vai trò cầu nối quan trọng của Văn phòng trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa Việt Nam và Trùng Khánh nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Tổng Lãnh sự biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, tìm kiếm đối tác và mở rộng cơ hội kinh doanh, đồng thời khẳng định Tổng Lãnh sự quán luôn đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và công dân Việt Nam tại địa bàn.

Tiếp đó, ngày 11/10, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long đã đến thăm Công ty TNHH Chấn Hoành, doanh nghiệp do chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên, làm chủ. Đây là một trong những điển hình cho tinh thần khởi nghiệp, vươn lên hội nhập của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy giao lưu kinh tế - văn hóa và kết nối cộng đồng.

Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long thăm Công ty TNHH Chấn Hoành, doanh nghiệp do chị Nguyễn Thị Lan, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Trùng Khánh, Tứ Xuyên, làm chủ. (Nguồn: Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh)

Tại buổi làm việc, Tổng Lãnh sự đã thăm hỏi tình hình hoạt động sản xuất - kinh doanh, lắng nghe những thuận lợi, khó khăn cũng như kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp. Tổng Lãnh sự ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Công ty TNHH Chấn Hoành trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời là cầu nối thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa cộng đồng người Việt tại Trùng Khánh với các đối tác sở tại.

Nhân dịp Ngày Doanh nhân Việt Nam, Tổng Lãnh sự gửi lời chúc mừng tới toàn thể công ty; chúc doanh nghiệp ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục là hạt nhân trong các hoạt động kết nối, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại Trùng Khánh.

Các hoạt động trong hai ngày 10-11/10 của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh nằm trong chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết 23/NQ-TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Nghị quyết khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; đồng thời đề ra nhiệm vụ tăng cường công tác vận động, hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con, khuyến khích doanh nhân kiều bào phát huy vai trò cầu nối, đóng góp cho quê hương, đất nước.

(theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, Trung Quốc)