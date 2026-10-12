Hà Nội: Bị xử lý vì dùng xe tự chế chở hàng cồng kềnh, tài xế trần tình đủ lý do

Ngày 12/10, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tiếp tục kế hoạch tuần tra khắp thành phố để tuyên truyền, xử lý các trường hợp điều khiển xe tự chế, xe 3-4 bánh chở hàng hóa vượt quá giới hạn theo quy định.

Chiếc xe ba gác tự chế chở hai khối ống hộp kẽm dài hơn 5m bị CSGT xử lý.

Số này chủ yếu gồm các phương tiện chở nông sản, bánh kẹo, vật liệu xây dựng và shipper. Hàng hóa được chằng buộc cao, nhô sang hai bên thân xe. Hành vi này che khuất tầm quan sát và tiềm ẩn nguy cơ va quệt với các phương tiện lưu thông cùng chiều.

Trong buổi sáng và trưa 12/10, trên tuyến đường Quang Trung - quốc lộ 6, là khu vực có mật độ phương tiện đông đúc, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 10 đã phát hiện, xử lý 5 xe tự chế và xe kéo chở hàng cồng kềnh khi lưu thông.

Nhiều thanh kim loại nhô ra phía sau, gây nguy hiểm cho người đi đường.

Khoảng 9h, lực lượng CSGT dừng kiểm tra xe ba bánh chở các hộp kẽm dài lưu thông trên đường Quang Trung hướng vào nội thành. Qua đo đạc kiểm tra, cảnh sát ghi nhận hàng hóa dài hơn 5m.

Tài xế N.X.T (SN 1961, trú xã Bình Minh, Hà Nội) cho biết, ông được người khác thuê chở số vật liệu nêu trên di chuyển quãng đường hơn 10km. "Tôi đã bọc các đầu thanh sắt cẩn thận, chắc sẽ không gây nguy hiểm cho người đi đường", ông T phân trần.

Đáng lưu ý, nhiều phương tiện được cải tạo kết cấu, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc chở hàng vượt quá kích thước cho phép, gây cản trở tầm nhìn và ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống khi di chuyển trên đường.

Nhiều xe chở hàng cồng kềnh "đại náo" tuyến Quang Trung - quốc lộ 6 bị CSGT xử lý.

Một tài xế khác bị CSGT lập biên bản xử lý là anh N.D.C (SN 1981, ở Hà Nội). Anh C điều khiển xe mô tô chở nhiều thùng carton đựng bánh kẹo, hàng khô vượt quá khổ giới hạn cho phép của phương tiện.

Anh C cho biết, bản thân được cảnh sát phổ biến rất rõ các quy định liên quan phương tiện chở hàng cồng kềnh, nhưng do chủ xe yêu cầu chở hàng nên người này vẫn thực hiện.

Một số tài xế còn cho rằng họ chở hàng "vì mưu sinh" hoặc bản thân chỉ làm thuê, làm theo yêu cầu của chủ hàng.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng khẳng định, đây là loại phương tiện nguy cơ cao dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người tham gia giao thông.

Một số shipper cũng bị xử lý do chất hàng hóa quá cao, nhô hẳn ra ngoài khung xe.

Theo quy định, tài xế vi phạm sẽ bị phạt từ 500.000 - 700.000 đồng và tạm giữ phương tiện.

Trong trường hợp người vi phạm không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, phương tiện có thể bị tịch thu theo quy định.

CSGT Hà Nội khuyến cáo, người dân không sử dụng xe tự sản xuất, lắp ráp tham gia giao thông; không chở hàng hóa vượt quá giới hạn cho phép, không điều khiển xe kéo theo xe khác hoặc vật khác.