Cận cảnh 15 km đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội vừa thông xe kỹ thuật

Diện mạo đường song hành vành đai 4 qua Hà Nội sau ngày thông xe kỹ thuật.

Ngày 10/10, đoạn đường song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dài khoảng 15 km từ cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long, được thông xe kỹ thuật.

Đây là một trong những đoạn tuyến quan trọng của dự án, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực phía Tây Hà Nội.

Hai dải đường song hành đã hiện rõ, trong khi khu vực giữa tuyến vẫn đang được thi công.

Biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông và vạch kẻ đường đã được lắp đặt tại một số nút giao trên tuyến.

Rào chắn và biển cảnh báo được bố trí tại một số vị trí đang thi công trên tuyến.

Máy móc hoạt động tại công trường, phục vụ thi công các hạng mục còn lại và hoàn thiện những vị trí kết nối với đường dân sinh.

Tính đến đầu tháng 10, các nhà thầu đã thảm bê tông nhựa khoảng 40 km trên tổng số 50,85 km; giá trị thực hiện đạt khoảng 90% hợp đồng. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Từ trên cao, đường song hành Vành đai 4 hiện rõ giữa các khu dân cư và đồng ruộng ngoại thành Hà Nội. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối và giảm áp lực giao thông trên các trục đường hiện hữu.

Tuyến đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội dài khoảng 58,2 km, đi qua 17 xã, phường.

Vị trí đoạn đường song hành Vành đai 4 từ cầu Hồng Hà đến nút giao Đại lộ Thăng Long.