Trao yêu thương giữa đại ngàn Tây Nguyên

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (thứ 3 từ trái sang) và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly (thứ 3 từ phải sang), cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các em nhỏ tham gia chương trình

Chương trình mang đậm dấu ấn nhân văn và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc này chính là sáng kiến và ý tưởng tâm huyết của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Bằng trái tim nhân hậu và sự nhạy cảm của một người phụ nữ, Phu nhân đã lắng nghe, đồng cảm và cùng Hội LHPN Việt Nam thắp lên ngọn lửa ấm áp, mang đến sự chăm sóc thiết thực cho những mầm sống đang chuẩn bị chào đời nơi đại ngàn Gia Lai.

Tham dự chương trình có: bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Đặc biệt, chương trình có sự tham dự của bà Ngô Phương Ly, Phu nhân đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy (bên trái) và Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly (thứ 2 từ phải sang), cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các cháu nhỏ tham gia chương trình

Đồng hành cùng những người mẹ vùng khó khăn

Sáng 11/10, Nhà rông xã Gào đông vui hơn thường lệ. Những phụ nữ mang thai, trong đó có nhiều chị em người dân tộc thiểu số, cùng có mặt để tham gia chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe và sự quan tâm cũng như những hỗ trợ thiết thực. Có người lần đầu làm mẹ, có người đã trải qua những lần sinh nở nhưng vẫn còn thiếu kiến thức về chăm sóc thai kỳ, dinh dưỡng cho trẻ nhỏ.

Giữa không gian nhà rông, những câu chuyện về sức khỏe bà mẹ, trẻ em trở nên gần gũi hơn qua sự hướng dẫn của đội ngũ y, bác sĩ và những cuộc trò chuyện, chia sẻ...

Đối với phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, hành trình mang thai và sinh con có thể gặp nhiều khó khăn hơn do điều kiện kinh tế, khoảng cách địa lý, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế và đâu đó còn có những tập quán sinh hoạt chưa phù hợp. Không ít phụ nữ vừa phải lao động để bảo đảm cuộc sống gia đình, vừa đối diện với những lo lắng về sức khỏe, dinh dưỡng và việc chuẩn bị đón con chào đời. Những khó khăn ấy cho thấy, bên cạnh các chính sách chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, sự quan tâm, đồng hành cụ thể với những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn là hết sức cần thiết. Đó không chỉ là việc hỗ trợ vật chất mà còn là tạo thêm điều kiện để phụ nữ được tiếp cận thông tin, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chủ động hơn trong việc bảo vệ bản thân và thai nhi.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao nguồn kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dành cho 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai

Chương trình được tổ chức vào tháng 10, nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, càng có thêm ý nghĩa khi sự quan tâm dành cho phụ nữ được cụ thể hóa bằng những hoạt động chăm sóc sức khỏe thiết thực, hướng đến các bà mẹ và những em bé sắp chào đời.

Sự hỗ trợ thiết thực cho 200 phụ nữ mang thai

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Chăm lo sức khỏe cho phụ nữ ngay từ khi mang thai, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, không chỉ giúp người mẹ khỏe mạnh mà còn tạo nền tảng để trẻ em được sinh ra khỏe mạnh, phát triển toàn diện ngay từ những năm tháng đầu đời. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dân số, vì tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, sự hỗ trợ dành cho phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn không chỉ có ý nghĩa về vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đối với phụ nữ, trẻ em. Thông qua chương trình, vai trò của tổ chức Hội trong việc kết nối, huy động các nguồn lực xã hội tiếp tục được phát huy, góp phần chăm lo cho phụ nữ từ giai đoạn mang thai, giúp các bà mẹ có thêm điều kiện theo dõi sức khỏe, chuẩn bị tốt hơn cho việc sinh con và chăm sóc trẻ sơ sinh. Thời gian tới, Hội sẽ tiếp tục phối hợp huy động nguồn lực để mở rộng địa bàn triển khai, nâng cao hiệu quả chương trình, hướng đến ngày càng nhiều phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại chương trình.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cảm ơn sự quan tâm của Phu nhân Ngô Phương Ly, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Petrolimex và các nhà hảo tâm đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. "Tỉnh Gia Lai cảm ơn sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đã dành nhiều tình cảm cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Từ những chủ trương lớn, tinh thần chăm lo cho Nhân dân tiếp tục được cụ thể hóa bằng những hoạt động thiết thực, hướng đến từng gia đình, từng hoàn cảnh khó khăn. Chương trình hỗ trợ các bà mẹ chính là sự tiếp nối tình thần ấy bằng những việc làm cụ thể đầy ý nghĩa", Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị ngành Y tế, các cấp Hội LHPN và chính quyền cơ sở tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ những trường hợp được thụ hưởng sau chương trình; giúp các thai phụ duy trì việc khám định kỳ, chăm sóc sức khỏe trong thai kỳ và chuẩn bị kiến thức, kỹ năng nuôi con.

Tại chương trình, Phu nhân Ngô Phương Ly và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đã trao nguồn kinh phí hỗ trợ 2 tỷ đồng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dành cho 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai. Theo đó, mỗi phụ nữ được hỗ trợ 10 triệu đồng, trong đó có 2 triệu đồng hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, 3 triệu đồng dành cho chi phí khám thai và 5 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, các nhà hảo tâm còn dành tặng 200 phần quà gồm những vật phẩm thiết yếu, mỗi phần trị giá tương đương 1 triệu đồng. Tổng nguồn lực hỗ trợ của chương trình tương đương 2,2 tỷ đồng.

Không dừng lại ở việc trao hỗ trợ, chương trình còn tổ chức khám sức khỏe, tư vấn trực tiếp cho các thai phụ về dinh dưỡng, theo dõi thai kỳ, nhận biết những dấu hiệu bất thường và chăm sóc trẻ sơ sinh. Tại khu vực khám, tư vấn sức khỏe, các y, bác sĩ tận tình hướng dẫn từng thai phụ. Những kiến thức tưởng chừng quen thuộc như lịch khám thai định kỳ, chế độ dinh dưỡng hay việc lựa chọn cơ sở y tế khi sinh nở lại có ý nghĩa thiết thực đối với những phụ nữ còn gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy cùng các thành viên Đoàn công tác chia sẻ, thăm hỏi những phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình.

Chị Puih Pinh, 19 tuổi, xã Gào, lần đầu chuẩn bị làm mẹ. Được tham gia tư vấn sức khỏe và nhận hỗ trợ, chị chia sẻ: "Tôi sẽ sinh con ở cơ sở y tế để đảm bảo an toàn cho mẹ và con. Sẽ cố gắng để nuôi con thật tốt, để tương lai con tốt đẹp, xứng đáng với niềm tin và tình cảm của mọi người".

Trong chương trình, các thành viên đoàn công tác đã thăm hỏi, động viên và trò chuyện với các thai phụ. Những cuộc gặp gỡ gần gũi, sự quan tâm đến sức khỏe và hoàn cảnh của từng người góp phần mang lại sự động viên tinh thần cho những phụ nữ đang chuẩn bị đón con chào đời.

Từ những phần hỗ trợ về dinh dưỡng, chi phí khám thai, những buổi tư vấn sức khỏe đến sự quan tâm, động viên trực tiếp, chương trình tại Gia Lai cho thấy ý nghĩa của việc kết nối nguồn lực xã hội với nhu cầu thiết thực của phụ nữ. Khi một phụ nữ mang thai có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, được trang bị kiến thức để sinh con an toàn và nuôi con khỏe mạnh, sự hỗ trợ ấy không chỉ dành cho riêng người mẹ mà còn góp phần chăm lo cho thế hệ tương lai.

Từ Gia Lai, chương trình thí điểm mở ra kỳ vọng về việc tiếp tục huy động các nguồn lực, mở rộng những hoạt động hỗ trợ thiết thực, để phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, dù ở vùng sâu, vùng xa, có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và được đồng hành trên hành trình làm mẹ.

* Một số hình ảnh của đoàn công tác tại xã Gào (tỉnh Gia Lai):

Trước khi chương trình diễn ra, Đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm xã Gào, tỉnh Gia Lai.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy tặng quà cho các phụ nữ mang thai

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy và Phu nhân Ngô Phương Ly trao quà cho phụ nữ mang tại chương trình.

Phu nhân Ngô Phương Ly và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy thăm hỏi, động viên và trò chuyện với các thai phụ

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy chia sẻ với chị em phụ mang thai về kiến thức sinh sản

Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai và những phụ nữ được hỗ trợ từ chương trình hỗ trợ "Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn" trước Nhà rông xã Gào, Gia Lai.

Nhân viên y tế chia sẻ về những thông tin, kiến thức chăm sóc thai kỳ cho phụ nữ mang thai trong khuôn khổ chương trình.

Chương trình giúp phụ nữ khó khăn có thêm điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và được đồng hành trên hành trình làm mẹ.