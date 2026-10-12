Miền Bắc ghi nhận loạt kỷ lục nhiệt độ, miền Trung mưa phức tạp

Nhiều khu vực Trung Bộ tiếp tục mưa dông chiều tối và đêm nay

Ngày hôm nay (12/10), khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 12/10 có nơi trên 30mm như trạm: Phong Mỹ (Tp. Huế) 44.2mm, Phước Hòa (Khánh Hòa) 94.0mm, Bình An (Lâm Đồng) 32.4mm,…

Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục mưa dông phức tạp. Ảnh: PV

Dự báo chiều tối và đêm 12/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

Chiều tối và tối 12/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Về thời tiết trên biển, hiện nay (12/10), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà, khu vực Giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Đêm 12/10 và ngày 13/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Miền Bắc ghi nhận loạt kỷ lục nhiệt độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tháng 9/2026 ghi nhận nền nhiệt miền Bắc và Trung cao bất thường. Nhiệt độ cao tập trung trong hai đợt nắng nóng, từ ngày 30/8 đến 3/9 và 28-30/9 ở Bắc Bộ; tại Trung Bộ là các ngày 1-3/9 và 28-30/9, chủ yếu Thanh Hóa đến TP Huế. Mức nhiệt cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Đợt nóng cuối tháng ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong tháng 9 từ trước đến nay. Ngày 30/9, trạm Láng (Hà Nội) đo được 38,4 độ, vượt kỷ lục 38,2 độ năm 2025. Một ngày trước đó, Nho Quan (Ninh Bình) nóng 37,7 độ C, Chí Nê (Phú Thọ) 37,6 độ, Phủ Lý 37,5 độ, Hải Dương 37,3 độ và Nam Định 37 độ, đều vượt các mức cao nhất từng ghi nhận trong tháng 9.

Các kỷ lục cũng xuất hiện ở nhiều thời điểm và khu vực khác. Ngày 2/9, Pha Đin (Điện Biên) nóng 35,4 độ C, cao hơn nhiều so với mức 29,5 độ từng là nhiệt độ cao nhất của tháng 9. Cô Nòi (Sơn La) lên 35,2 độ, còn Hoài Nhơn (Gia Lai) lên 37,6 độ ngày 8/9, vượt mức kỷ lục 37,3 độ trước đó.

Không chỉ nhiệt độ cao nhất ngày, 23 trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ trung bình tháng 9 đạt hoặc vượt mức cao nhất từng quan trắc cùng thời kỳ. Mường Tè (Lai Châu) có nhiệt độ trung bình tháng 26,9 độ, Bắc Giang 29 độ, Bắc Ninh 29,2 độ và Hòn Dấu 29,3 độ. Ở phía Nam, Đà Lạt ghi nhận 19,8 độ, Cao Lãnh 28,4 độ và Bạc Liêu 28,1 độ, đều vượt các mức cao nhất trước đó.

Dù xuất hiện đợt không khí lạnh từ ngày 10/9, nhiệt độ trung bình trên hầu khắp cả nước vẫn cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1 độ C.

Nhận định trong 10 ngày tới, tính từ 12/10 cho thấy, miền Bắc vẫn tiếp tục duy trì nền nhiệt khá cao với nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 32-34 độ, trời nắng, ít mưa, chưa có dấu hiệu xuất hiện không khí lạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định, trong bối cảnh siêu El Nino đã xuất hiện, trong mùa đông năm nay, số lượng các đợt không khí lạnh hoạt động ít hơn trung bình nhiều năm, cường độ cũng giảm, số ngày rét đậm, rét hại cũng ít hơn và ngắn hơn. Miền Bắc nhiều khả năng sẽ trải qua một mùa đông rất ấm.

Dù vậy, không loại trừ khả năng các đợt không khí lạnh mạnh vào cao điểm mùa đông, từ nửa cuối tháng 12/2026 đến tháng 2/2027 có thể gây ra những kỷ lục nhiệt độ thấp nhất ở miền Bắc, trong bối cảnh khí hậu càng dị thường và khốc liệt.