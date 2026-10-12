Cảnh sát biển Việt Nam chuẩn bị tham gia Diễn đàn Phòng, chống khủng bố quốc tế

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng, Phó tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo.

Diễn đàn Phòng, chống khủng bố quốc tế “Vạn Lý Trường Thành” (Diễn đàn) được tổ chức lần đầu vào năm 2016 và tổ chức 2 năm/lần. Đến nay, Diễn đàn đã qua 5 lần tổ chức với xu hướng ngày càng mở rộng cả về quy mô, thành phần tham dự và phạm vi nội dung; đồng thời, từng bước chuyển từ các vấn đề tác chiến chống khủng bố cụ thể sang những vấn đề gắn với công nghệ không người lái, trí tuệ hóa và xây dựng năng lực phòng, chống khủng bố quốc tế trong môi trường an ninh mới. Tại Diễn đàn năm nay, nội dung được định hướng là “Thúc đẩy hợp tác chống khủng bố thiết thực để cùng nhau bảo vệ Tổ quốc tươi đẹp”.

Quang cảnh hội nghị.

Đây là lần đầu tiên Cảnh sát biển Việt Nam tham gia Diễn đàn - dấu mốc có ý nghĩa quan trọng trong quá trình mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh, đồng thời, khẳng định vai trò của Cảnh sát biển Việt Nam trong việc duy trì an ninh, trật tự, an toàn và giải quyết các thách thức chung trên biển.

Đại tá Ngô Minh Tùng, Phó tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Lương Đình Hưng yêu cầu đoàn công tác chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về hợp tác quốc tế và các quy định về đối ngoại quốc phòng; chủ động nghiên cứu chương trình, nội dung Diễn đàn, xác định rõ những vấn đề cần trao đổi và những kinh nghiệm có thể vận dụng vào thực tiễn công tác; mạnh dạn trao đổi những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; bảo đảm lễ tiết tác phong chính quy, có thái độ ứng xử, giao tiếp văn minh, chân thành, cởi mở trong suốt quá trình tham gia Diễn đàn... Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác đối ngoại của lực lượng, đồng thời, xây dựng hình ảnh Cảnh sát biển Việt Nam chuyên nghiệp, trách nhiệm và thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế.