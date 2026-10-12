Phường Nùng Trí Cao tặng quà các công ty, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10

Trên địa bàn phường hiện có 248 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã và hơn 700 hộ kinh doanh. Hoạt động của các đơn vị tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống nhân dân.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nùng Trí Cao Nguyễn Ngọc Hà và đoàn công tác tặng quà, chúc mừng Công ty cổ phẩn Sản xuất vật liệu xây dựng Cao Bằng.

Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo phường gửi lời chúc mừng đến đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cấp ủy, chính quyền phường trân trọng cảm ơn sự đồng hành, chung tay của các doanh nghiệp trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống nhân dân.

Khẳng định, cấp ủy, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát huy tiềm năng, mở rộng sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động. Qua đó, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền với cộng đồng doanh nghiệp, cùng hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế bền vững.

Đại diện các công ty, doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền phường, đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao động địa phương, thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng phường Nùng Trí Cao ngày càng phát triển.