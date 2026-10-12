Thủ tướng Singapore cùng Tổng thống Philippines xem đua xe F1

“Bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn trên đường đua, Singapore Grand Prix cũng là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ, trao đổi với bạn bè và đối tác từ khắp nơi trên thế giới”, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong viết trên mạng xã hội Facebook khi đăng bức ảnh ngồi cạnh Tổng thống Ferdinand Marcos Jr khi cả hai cùng tham dự chặng đua Công thức 1 (Formula 1 - F1) Singapore Grand Prix 2026 tại đường đua Marina Bay ngày 11/10.

Nhà lãnh đạo Singapore cũng chúc mừng Max Verstappen lần đầu giành chiến thắng tại Singapore Grand Prix, đồng thời nhấn mạnh sự kiện không chỉ mang đến những màn tranh tài hấp dẫn mà còn tạo cơ hội kết nối giữa các đối tác quốc tế.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (trái) và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong tham dự chặng đua F1 Singapore Grand Prix ngày 11/10. Ảnh: Facebook/@Lawrence Wong﻿ (tài khoản Facebook của ông Wong)

Về phần mình, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết trong cuộc trao đổi với báo giới cùng ngày rằng ông đến Singapore Grand Prix chủ yếu để gặp Thủ tướng Lawrence Wong và các khách mời khác, chứ không chỉ để xem đua xe.

“Người mà tôi đến đó để gặp là Thủ tướng Wong. Cùng với chúng tôi còn có nhiều người khác. Và tất nhiên, chúng tôi trao đổi về nhiều vấn đề rất quan trọng mà chúng tôi lựa chọn dành thời gian để thảo luận”, Inquirer dẫn phát biểu của ông Marcos.

Nhà lãnh đạo Philippines cũng đánh giá cao việc Singapore phát triển chặng đua F1 thành sự kiện quốc tế có sức ảnh hưởng vượt ra ngoài lĩnh vực thể thao.

“Singapore rất khéo léo. Họ đã biến F1 thành một sự kiện có sức ảnh hưởng lớn. Vì vậy, F1 không còn chỉ là cuộc đua nữa, mà rất nhiều hoạt động khác hiện được lên lịch tổ chức xoay quanh F1”, ông Marcos nhận xét.

Theo trang chủ F1, Singapore Grand Prix 2026 diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại đường đua Marina Bay. Singapore Grand Prix lần đầu được tổ chức năm 2008, trở thành chặng đua đêm đầu tiên trong lịch sử F1. Straits Times cho biết, sau gần hai thập kỷ, Singapore Grand Prix đã trở thành một trong những sự kiện thể thao và du lịch quốc tế nổi bật của Singapore, đồng thời tạo cơ hội cho các hoạt động kết nối kinh doanh và giao lưu cấp cao.

Trong cuộc đua chính năm nay gồm 62 vòng, tay đua Max Verstappen của đội Red Bull Racing giành chiến thắng với thời gian 1 giờ 42 phút 0,785 giây. Đây là lần đầu tiên tay đua người Hà Lan vô địch Singapore Grand Prix. Charles Leclerc của đội Ferrari về thứ hai, chậm hơn Verstappen 7,335 giây. Tay đua người Italy Kimi Antonelli của đội Mercedes giành vị trí thứ ba, kém người dẫn đầu 24,573 giây.

Chặng F1 Singapore Grand Prix 2026 tại đường đua Marina Bay ngày 11/10. Ảnh: Singapore Grand Prix

Theo Văn phòng Truyền thông Tổng thống Philippines (PCO), Tổng thống Ferdinand Marcos Jr thăm làm việc tại Singapore từ ngày 7 đến 11/10 theo lời mời của Thủ tướng Lawrence Wong.

Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ song phương, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế xanh, hạ tầng thông minh, năng lượng tái tạo và y tế.

Một nội dung quan trọng khác trong chương trình nghị sự là phối hợp triển khai các ưu tiên của ASEAN, trong bối cảnh Philippines giữ cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Singapore sẽ đảm nhiệm vai trò này vào năm 2027.

Ngày 12/10, sau chuyến thăm, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr bày tỏ hài lòng về các cuộc trao đổi với Thủ tướng Lawrence Wong, đặc biệt là sự quan tâm chung của hai nước trong việc bảo đảm tính liên tục và duy trì động lực thực hiện các ưu tiên của ASEAN.

Theo ông Marcos, chuyến thăm đã góp phần củng cố quan hệ đối tác Philippines - Singapore, đồng thời mở ra thêm cơ hội hợp tác và đầu tư song phương.

“Khi nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2026 của chúng tôi sắp kết thúc và chúng tôi chuẩn bị bàn giao cho Singapore, những cuộc tiếp xúc liên tiếp này diễn ra vào thời điểm không thể phù hợp hơn”, ông Marcos cho biết.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Philippines cũng tham dự Hội nghị CEO Toàn cầu Forbes lần thứ 24, tổ chức tại Singapore từ ngày 7 đến 8/10. Tại đây, ông giới thiệu những cơ hội đầu tư vào Philippines trong các lĩnh vực công nghệ số, AI, sản xuất tiên tiến, hạ tầng, năng lượng và chăm sóc sức khỏe.

Ông Marcos cũng làm việc với đại diện các doanh nghiệp quốc tế, trong đó có FedEx, Mitsubishi Corporation và Vena Energy, để trao đổi về kế hoạch đầu tư và mở rộng hoạt động tại Philippines.