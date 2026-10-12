Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức thi cán bộ chủ trì năm 2026

Tham gia thi có 46 đồng chí là cán bộ chủ trì của các đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật khu vực phía Nam.

Nội dung thi khá toàn diện, sát với chức trách, nhiệm vụ, gồm: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính; xử lý tình huống của người chỉ huy và chính ủy (chính trị viên), bí thư đảng ủy; viết bài thu hoạch; điều lệnh đội ngũ cá nhân; chào cờ, duyệt đội ngũ; thông báo chính trị, thời sự; thực hành nội dung của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên) trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn phát biểu khai mạc hội thi.

Các đại biểu dự khai mạc hội thi.

Thông qua hội thi nhằm đánh giá toàn diện trình độ, năng lực công tác của người chỉ huy, chính ủy (chính trị viên), làm cơ sở để từng đồng chí tiếp tục học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; qua đó rút kinh nghiệm về tổ chức, phương pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn nhấn yêu cầu: Ban Tổ chức và Ban Giám khảo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi các nội dung chặt chẽ, chính quy, đánh giá kết quả khách quan, thực chất, minh bạch; bảo đảm an toàn tuyệt đối. Điều hành hội thi đúng kế hoạch, chương trình; hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thi. Kịp thời giải quyết tốt những vướng mắc và tổng hợp, nhận xét, báo cáo kết quả thi trung thực.

Thực hành thi thông báo thời sự.

Các đồng chí cán bộ dự thi khắc phục mọi khó khăn, tham gia thi với tinh thần đoàn kết, kỷ luật và học hỏi lẫn nhau; bình tĩnh, tự tin, chấp hành nghiêm quy chế thi, phấn đấu đạt kết quả cao nhất.

Đơn vị đăng cai và lực lượng phục vụ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với cơ quan, đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện tốt nhất cho cán bộ dự thi; bảo đảm phòng dịch, chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, kịp thời cơ sở vật chất cho hội thi; phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao nhất góp phần để hội thi thành công tốt đẹp.

Bốc câu hỏi thực hành thi điều lệnh đội ngũ.

Ngay sau khai mạc, ban tổ chức điều hành thi các nội dung theo kế hoạch. Thời gian hội thi diễn ra trong 2 ngày.