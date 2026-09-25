Văn hóa

Giữ lửa nghề làm lồng đèn Trung thu truyền thống

Với niềm đam mê sáng tạo và mong muốn gìn giữ nét đẹp của lồng đèn thủ công truyền thống, suốt 35 năm qua, cứ mỗi mùa Trung thu, bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân (65 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) lại miệt mài làm ra những chiếc lồng đèn đủ hình dáng.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Từ những chiếc đèn ngôi sao đơn giản ban đầu, đôi bàn tay khéo léo của bà dần tạo nên nhiều mẫu lồng đèn khác nhau mang đậm nét thủ công truyền thống và mang đến niềm vui cho thiếu nhi trong mùa Trung thu

Bà Ngân thực hiện từng công đoạn để tạo ra chiếc lồng đèn thủ công

Bà Ngân thực hiện từng công đoạn để tạo ra chiếc lồng đèn thủ công

Lồng đèn Bé Sen - hình ảnh của Đồng Tháp, sản phẩm mới năm nay được bà Ngân tâm đắc

Lồng đèn Bé Sen - hình ảnh của Đồng Tháp, sản phẩm mới năm nay được bà Ngân tâm đắc

Với bà Ngân, tạo ra những chiếc lồng đèn thủ công là niềm vui mỗi dịp Tết Trung thu

Với bà Ngân, tạo ra những chiếc lồng đèn thủ công là niềm vui mỗi dịp Tết Trung thu

Khung lồng đèn được tạo hình từ những thanh tre, nan trúc

Khung lồng đèn được tạo hình từ những thanh tre, nan trúc

Từ chiếc đèn ngôi sao đơn giản ban đầu, bà Ngân làm ra thêm nhiều mẫu mã, kiểu dáng của lồng đèn truyền thống

Từ chiếc đèn ngôi sao đơn giản ban đầu, bà Ngân làm ra thêm nhiều mẫu mã, kiểu dáng của lồng đèn truyền thống

Những chiếc lồng đèn với nhiều hình dáng, màu sắc sẵn sàng đến tay trẻ em trong mùa Trung thu

Những chiếc lồng đèn với nhiều hình dáng, màu sắc sẵn sàng đến tay trẻ em trong mùa Trung thu

Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/giu-lua-nghe-lam-long-den-trung-thu-truyen-thong-20260925075538139.htm