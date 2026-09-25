Giữ lửa nghề làm lồng đèn Trung thu truyền thống

Từ những chiếc đèn ngôi sao đơn giản ban đầu, đôi bàn tay khéo léo của bà dần tạo nên nhiều mẫu lồng đèn khác nhau mang đậm nét thủ công truyền thống và mang đến niềm vui cho thiếu nhi trong mùa Trung thu.

Bà Ngân thực hiện từng công đoạn để tạo ra chiếc lồng đèn thủ công

Lồng đèn Bé Sen - hình ảnh của Đồng Tháp, sản phẩm mới năm nay được bà Ngân tâm đắc

Với bà Ngân, tạo ra những chiếc lồng đèn thủ công là niềm vui mỗi dịp Tết Trung thu

Khung lồng đèn được tạo hình từ những thanh tre, nan trúc

Từ chiếc đèn ngôi sao đơn giản ban đầu, bà Ngân làm ra thêm nhiều mẫu mã, kiểu dáng của lồng đèn truyền thống

Những chiếc lồng đèn với nhiều hình dáng, màu sắc sẵn sàng đến tay trẻ em trong mùa Trung thu