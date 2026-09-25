Giữ lửa nghề làm lồng đèn Trung thu truyền thống
Với niềm đam mê sáng tạo và mong muốn gìn giữ nét đẹp của lồng đèn thủ công truyền thống, suốt 35 năm qua, cứ mỗi mùa Trung thu, bà Nguyễn Thị Ngọc Ngân (65 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) lại miệt mài làm ra những chiếc lồng đèn đủ hình dáng.
Từ những chiếc đèn ngôi sao đơn giản ban đầu, đôi bàn tay khéo léo của bà dần tạo nên nhiều mẫu lồng đèn khác nhau mang đậm nét thủ công truyền thống và mang đến niềm vui cho thiếu nhi trong mùa Trung thu.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/giu-lua-nghe-lam-long-den-trung-thu-truyen-thong-20260925075538139.htm