Đồng Tháp: Hơn 670 người dân biên giới được hỗ trợ sức khỏe cộng đồng

Đoàn tham gia khám bệnh cho người dân xã biên giới Tân Hồng. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Chương trình có sự tham gia của hơn 50 y, bác sĩ đến từ các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện tại phường Cao Lãnh, phường Mỹ Ngãi tỉnh Đồng Tháp.

Tại chương trình, đoàn khám, chữa bệnh miễn phí tiến hành tư vấn sức khỏe, khám tổng quát, khám và chăm sóc răng miệng, khám mắt, siêu âm, khám phụ khoa, cấp thuốc điều trị cho 672 người dân (vượt 72 người so kế hoạch), trong đó có 116 lượt siêu âm.

Đồng hành cùng chương trình còn có các quỹ từ thiện, nhà hảo tâm, tình nguyện viên, một số bệnh viện đã hỗ trợ chi phí đi lại, thuốc thang, 600kg khô cá... Ngoài ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May Sa Đéc cũng trao 600 phần quà tặng bà con nhân dân trên địa bàn xã Tân Hồng.

Ra toa, phát thuốc đến bệnh nhân xã biên giới Tân Hồng. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May Sa Đéc, chương trình khám bệnh, tư vấn cấp thuốc miễn phí và trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hồng cùng hướng đến mong muốn người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhận thêm sự động viên trong cuộc sống.