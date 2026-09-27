Đồng Tháp: Hơn 670 người dân biên giới được hỗ trợ sức khỏe cộng đồng
Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May Sa Đéc vừa phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Hỗ trợ sức khỏe cộng đồng” tại xã biên giới Tân Hồng với hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và trao tặng quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình có sự tham gia của hơn 50 y, bác sĩ đến từ các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và các bệnh viện tại phường Cao Lãnh, phường Mỹ Ngãi tỉnh Đồng Tháp.
Tại chương trình, đoàn khám, chữa bệnh miễn phí tiến hành tư vấn sức khỏe, khám tổng quát, khám và chăm sóc răng miệng, khám mắt, siêu âm, khám phụ khoa, cấp thuốc điều trị cho 672 người dân (vượt 72 người so kế hoạch), trong đó có 116 lượt siêu âm.
Đồng hành cùng chương trình còn có các quỹ từ thiện, nhà hảo tâm, tình nguyện viên, một số bệnh viện đã hỗ trợ chi phí đi lại, thuốc thang, 600kg khô cá... Ngoài ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May Sa Đéc cũng trao 600 phần quà tặng bà con nhân dân trên địa bàn xã Tân Hồng.
Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn Cỏ May Sa Đéc, chương trình khám bệnh, tư vấn cấp thuốc miễn phí và trao quà tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hồng cùng hướng đến mong muốn người dân có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe và nhận thêm sự động viên trong cuộc sống.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dong-thap-hon-670-nguoi-dan-bien-gioi-duoc-ho-tro-suc-khoe-cong-dong-post991381.html