Biệt thự cổ gần trăm năm tuổi tại phường Hoàn Kiếm

Khi nhìn lại di sản của hoạ sĩ Văn Giáo, điều khiến người xem ấn tượng không chỉ là số lượng đồ sộ của tác phẩm hay sự bền bỉ hiếm có của một đời cầm bút vẽ mà còn là tinh thần lao động nghệ thuật nhất quán.