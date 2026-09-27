Biệt thự cổ gần trăm năm tuổi tại phường Hoàn Kiếm
Nằm giữa không gian phố thị náo nhiêt, sầm uất, căn biệt thự số 8 phố Chân Cầm, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội là công trình được xây dựng từ thời Pháp với lối kiến trúc Đông Dương sang trọng, tỉ mỉ. Trải qua năm tháng, căn biệt thự được phủ một lớp rêu phong, xưa cũ mang đến không gian đầy hoài niệm, thu hút rất đông người dân và du khách tới tham quan, chụp ảnh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/biet-thu-co-gan-tram-nam-tuoi-tai-phuong-hoan-kiem-419599.htm