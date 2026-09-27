Dễ thương hết biết: Du khách quốc tế bám càng Doraemon chu du khắp Việt Nam

Hồi tháng 5 vừa qua, tập phim Món quà là chuyến du lịch Việt Nam đã lên sóng nhân dịp sinh nhật Shizuka. Shizuka luôn ao ước một ngày nào đó được đi du lịch Việt Nam, nên Nobita muốn dùng cánh cửa thần kỳ để đưa cô bạn thân thiết đi du lịch. Nhưng bảo bối này đang sửa chữa, khiến Doraemon phải tìm kiếm món đồ kỳ diệu khác để mang đến món quà sinh nhật đặc biệt cho Shizuka.

Nhóm bạn đã cùng nhau đi từ Bắc vào Nam, khám phá Vịnh Hạ Long, Hà Nội rồi Đà Nẵng và TP.HCM. Shizuka còn hào hứng mặc áo dài, Nobita vui vẻ đội nón lá, và bánh mì chuyển ngữ của Doraemon cũng hô biến thành bánh mì Việt Nam thay cho những lát bánh mì gối quen thuộc.

Khi tập phim này lên sóng, khán giả Việt không giấu được niềm vui xen lẫn tự hào khi có riêng một tập phim Doraemon có bối cảnh Việt Nam, chưa kể ê-kíp cũng nghiên cứu văn hóa Việt rất kỹ để đưa những chi tiết đặc trưng nhất lên phim.

Bất ngờ hơn nữa, một bạn trẻ Trung Quốc vừa khoe hành trình du lịch mảnh đất hình chữ S theo tập phim Doraemon nói trên. Chú mèo máy cùng nhóm bạn đã ghé thăm những địa danh nào, bạn trẻ này đều tìm đến đúng nơi đó và còn chụp ảnh càng giống càng tốt.

Từ Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn ở Hà Nội đến Bưu điện Trung tâm TP.HCM hay đường phố đông đúc xe cộ… đều có đủ.

Đà Nẵng với cầu Rồng rồi sông Hoài lấp lánh đèn lồng ở Hội An cũng được bạn trẻ này ghé đến.

Bạn ấy còn cẩn thận kiếm món ăn mà Doraemon cùng bạn bè đã thưởng thức trong phim. Tiếc rằng bạn ấy đã nhìn nhầm món cơm tấm sườn thành bánh xèo, nhưng chẳng sao hết vì đây cũng là một món ăn đặc trưng của Việt Nam.