Không khí Ngày hội đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam đang rộn ràng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Vượt ra khuôn khổ của một hoạt động kỷ niệm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc, một đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, thấm đẫm nghĩa tình.

Ý nghĩa ấy càng được nhân lên khi có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp về với cơ sở, hòa mình vào niềm vui chung, chân thành lắng nghe từng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con. Những cái bắt tay ấm áp, những lời thăm hỏi ân cần ngay tại nhà văn hóa thôn, bản hay tổ dân phố không chỉ xóa nhòa mọi khoảng cách, mà còn là minh chứng sinh động nhất cho tinh thần "trọng dân, gần dân, hiểu dân", củng cố vững chắc niềm tin son sắt của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đây còn là dịp để tổng kết, biểu dương và phát huy sức mạnh nội lực của cộng đồng; tôn vinh những gia đình văn hóa tiêu biểu, những cá nhân có đóng góp tích cực trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Thương người như thể thương thân" được cụ thể hóa qua những phần quà hỗ trợ thiết thực trao tận tay các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó ngay tại ngày hội.

Trong không gian thấm đẫm nghĩa tình ấy, bữa cơm đại đoàn kết mang một ý nghĩa đặc biệt, là nơi hội tụ và gắn kết mọi người. Những bữa cơm được bày biện ấm cúng tại nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố. Giá trị lớn nhất của mâm cơm ấy nằm ở sự chung tay tự nguyện của cả cộng đồng. Tất cả xuất phát từ nhu cầu được giao lưu, sẻ chia và trên hết là sự gắn bó bền chặt của tình nghĩa đồng bào.

Bữa cơm đại đoàn kết tại thôn Phùng Xá, xã Hồng Sơn, Hà Nội. Ảnh: Quang Vinh

Trong tâm thức người Việt, ngồi chung một mâm cơm là dấu hiệu của sự tin cậy, coi nhau như người một nhà. Bởi vậy, khi cùng quây quần bên bữa cơm đầm ấm, mọi ranh giới về tuổi tác, nghề nghiệp hay hoàn cảnh dường như tan biến. Trong không gian ấy, chén trà xanh đậm đà, chén rượu quê nồng đượm được chuyền tay nhau, kèm theo những lời chúc sức khỏe, bình an chân thành. Những xích mích nhỏ nhặt trong đời sống thường ngày, những hiểu lầm hay khoảng cách láng giềng bỗng chốc được hóa giải.

Không chỉ dừng lại ở hương vị ẩm thực quê hương, bữa cơm đại đoàn kết còn hòa quyện trong không gian văn hóa đậm đà bản sắc của từng vùng miền. Những tiết mục "cây nhà lá vườn" do chính các bà, các mẹ, các em biểu diễn, hay những giai điệu ngẫu hứng mà các anh, các chị bắt nhịp cho cả khu dân cư cùng hòa giọng luôn mang theo nét chân chất, mộc mạc mà sôi nổi, hào hứng.

Chính bầu không khí vui tươi, hồn hậu ấy đã âm thầm nuôi dưỡng niềm tự hào quê hương, tự nhiên trao truyền những giá trị văn hóa tốt đẹp. Tất cả đan cài, hòa quyện tạo nên một bức tranh cộng đồng bền chặt, nơi mỗi cá nhân đều tìm thấy sự chở che, sẻ chia và cảm giác thuộc về.

Đặt trong bối cảnh nhịp sống đương đại hối hả cùng sự bùng nổ của công nghệ số, khi con người ngày càng dễ thu mình vào thế giới riêng và sự đứt gãy kết nối trực tiếp có xu hướng gia tăng, bữa cơm đại đoàn kết càng hiện lên như một "liều thuốc tinh thần" quý giá. Nó nhẹ nhàng kéo con người bước ra khỏi không gian ảo của màn hình điện thoại, iPad, laptop..., tạm gác lại những bộn bề lo toan mưu sinh để thực sự sống trọn vẹn trong niềm vui chung của cộng đồng.

Bữa cơm Đại đoàn kết ở khu dân cư Buôn Ky phường Thành Nhất, Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Những khuôn mặt, giọng nói, hương vị thân quen hiện hữu ngay trước mắt như một lời nhắc nhở sâu sắc: Dù xã hội có phát triển đến đâu, công nghệ có hiện đại thế nào, thì nhu cầu được kết nối bằng tình cảm chân thành, sự ấm áp của tình người vẫn là điểm tựa không gì có thể thay thế được.

Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới với những khát vọng lớn lao về phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số toàn diện và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới ấy, đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục là cội nguồn sức mạnh quý giá và vững chắc nhất. Sức mạnh vĩ đại của một quốc gia không tự nhiên mà có; nó được chắt chiu, bồi đắp từ chính sự đồng thuận, gắn bó bền chặt ở từng tế bào xã hội – mỗi gia đình, mỗi ngõ xóm, bản làng và khu phố.

Để bữa cơm đại đoàn kết thực sự đi vào chiều sâu và lan tỏa bền vững, điều cốt lõi vẫn là giữ trọn được sự chân thành, tự nguyện và tinh thần tự quản của người dân. Không cần phô trương hình thức hay mâm cao cỗ đầy, chính sự giản dị, ấm cúng và phù hợp với nếp sống văn hóa của từng địa phương mới là yếu tố làm nên sức sống lâu bền cho nét đẹp này.

Khi người dân thực sự là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng sẽ trở thành khởi nguồn cho sự tiếp nối của tinh thần “tương thân tương ái” qua những việc làm thiết thực như giúp nhau phát triển kinh tế, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.

Bữa cơm đại đoàn kết vì thế vượt lên ý nghĩa của một bữa ăn sum vầy thông thường để trở thành nhịp cầu kết nối tình người, là nơi tái tạo nguồn năng lượng tinh thần quý giá cho mỗi cộng đồng dân cư.

“Giữ lửa” cho bữa cơm đại đoàn kết cũng chính là góp phần cố kết cộng đồng, giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc, thắt chặt sự gắn bó máu thịt giữa "ý Đảng" với "lòng Dân”. Để rồi từ những mâm cơm đầm ấm nghĩa tình hôm nay, sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, giúp mỗi xóm làng, khu phố mãi là bến đỗ bình yên, là bệ phóng vững chãi cho mỗi người con nước Việt tự tin đồng lòng, chung sức kiến tạo tương lai.

“Giữ lửa” cho bữa cơm đại đoàn kết cũng chính là góp phần cố kết cộng đồng, giữ gìn hồn cốt văn hóa dân tộc, thắt chặt sự gắn bó máu thịt giữa "ý Đảng" với "lòng Dân”.