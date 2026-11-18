Món bắp rang cát không chỉ là thức quà dân dã mà còn lưu giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của người dân địa phương Bắc Gianh (Quảng Trị). (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Không cần đến dầu mỡ, bắp được làm chín bằng sức nóng của cát, cách chế biến được lưu truyền qua nhiều thế hệ. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Từ những hạt bắp khô, qua công đoạn rang bằng cát nóng đã trở thành món ăn giòn thơm, gắn bó với đời sống người dân địa phương. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Sự kết hợp giữa hạt bắp khô và cát nóng thể hiện nét sáng tạo trong cách chế biến của người dân. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Không cần đến dầu mỡ, bắp được làm chín bằng sức nóng của cát, một cách chế biến được lưu truyền qua nhiều thế hệ. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Cát được rửa rồi phơi khô trước khi đem đi rang. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Sự kết hợp giữa hạt bắp khô và cát nóng thể hiện nét sáng tạo trong cách chế biến của người dân. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Món bắp rang cát không chỉ là thức quà dân dã mà còn lưu giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của người dân địa phương. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Cát được làm nóng trước khi cho bắp vào đảo đều tay. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Bắp rang cát là món ăn dân dã, được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người làm nghề. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Bắp sau khi rang với cát sẽ được chà sạch khi còn nóng để làm sạch cát và vỏ. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Học làm món bắp rang cát từ năm 14 tuổi, sau nhiều năm gắn bó, đến nay bà Hồ Thị Hoa vẫn duy trì và gìn giữ cách chế biến món ăn dân dã truyền thống này. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)

Từ những hạt bắp khô, qua bàn tay khéo léo và phương pháp rang bằng cát nóng tạo nên món ăn giòn thơm, mang hương vị quê nhà. (Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN)