Phụ nữ xã Mường Động tham gia màn đồng diễn dân vũ.

Trại văn hóa được thiết kế theo mạch nội dung "Cội nguồn - Sắc màu phụ nữ Đất Tổ - Kết nối phát triển", gồm 3 không gian chính. Trong đó, không gian "Cội nguồn - Hồn thiêng Đất Tổ" giới thiệu hình ảnh Đền Hùng, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, di sản Hát Xoan cùng những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của quê hương Phú Thọ. Các họa tiết trống đồng, hoa văn truyền thống và biểu tượng văn hóa dân tộc được lựa chọn làm điểm nhấn.

Cán bộ Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tham quan Khu di tích lịch sử Đình Hùng Lô.

Không gian "Sắc màu phụ nữ Đất Tổ" tập trung khắc họa hình ảnh phụ nữ Phú Thọ trong lao động, sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, tham gia hoạt động xã hội và gìn giữ văn hóa truyền thống. Những hình ảnh về trang phục, nét đẹp văn hóa các dân tộc, gương phụ nữ tiêu biểu cùng các mô hình, cách làm hiệu quả của các cấp Hội được lựa chọn trưng bày, thể hiện sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại trong đời sống phụ nữ.

Ở không gian "Kết nối phát triển - Khát vọng tương lai", Hội giới thiệu những đóng góp của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Các mô hình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc cùng sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp và đặc sản địa phương cũng được giới thiệu tới khách tham quan.

Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm của hội viên phụ nữ nhân Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp.

Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, Hội LHPN các phường Hòa Bình, Tân Hòa và Kỳ Sơn lần lượt phụ trách các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dân vũ, trò chơi dân gian và trải nghiệm. Mỗi đơn vị đảm nhiệm chương trình trong một ngày, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối giữa cán bộ, hội viên phụ nữ ở các địa bàn.

Cùng với hoạt động của Hội LHPN, tỉnh Phú Thọ còn tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố tại 3 địa điểm: Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hòa Bình (phường Hòa Bình) và Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc). Các chương trình diễn ra từ 19h30 trong các ngày 22, 23 và 24/11, với sự tham gia của nhiều câu lạc bộ, đội văn nghệ và nhóm nhạc.

Các loại hình biểu diễn phong phú từ hát Xoan, dân ca, dân vũ, trống hội, múa bông đến khiêu vũ thể thao, shuffle dance và nhạc đường phố. Tại khu vực phường Hòa Bình có sự góp mặt của các câu lạc bộ dân ca Mường, múa bông, trống hội. Trong khi đó, tại phường Việt Trì, các câu lạc bộ hát Xoan, dân ca dân vũ và đội văn nghệ sinh viên Trường Đại học Hùng Vương cũng tham gia biểu diễn.

Tại sự kiện "Phụ nữ Phú Thọ - Kết nối và phát triển", dự kiến sẽ có nhiều loại hình biểu diễn.

Thông qua chủ đề "Phụ nữ Phú Thọ - Kết nối và phát triển", Hội LHPN tỉnh hướng tới lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Đất Tổ tự tin, sáng tạo, nhân ái; trân trọng những giá trị truyền thống, đồng thời chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với đời sống hiện đại. Qua đó, phụ nữ không chỉ là người gìn giữ mà còn góp phần làm giàu thêm bản sắc văn hóa quê hương bằng những hoạt động thiết thực trong đời sống cộng đồng.