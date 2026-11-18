Hơn 6.000 người tham gia duyệt đội ngũ, diễu hành chào mừng 80 năm Ngày truyền thống LLVT Hải Phòng
Tối 17.11, tại Quảng trường Nhà hát lớn thành phố, khoảng 6.000 người thuộc lực lượng Quân đội, Công an và các tầng lớp nhân dân tham gia duyệt đội ngũ, diễu hành qua nhiều tuyến phố trung tâm Hải Phòng.
Trong không khí phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng (20/11/1946 - 20/11/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, tối 17.11, tại Quảng trường Nhà hát thành phố diễn ra chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và giao lưu văn nghệ.
Chương trình thu hút khoảng 6.000 người tham gia.
Để chuẩn bị cho chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng, những ngày qua, các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia đã tích cực tập luyện, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, thống nhất và đồng bộ.
Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng nhằm biểu dương sức mạnh, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các khối diễu hành đi qua các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Mê Linh (khu vực Tượng đài Lê Chân), Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú và kết thúc tại Cảng Hoàng Diệu.
Tháng 11 về, trong mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Hải Phòng lại dâng lên niềm tự hào về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.
Đây không chỉ là dịp để ôn lại những mốc son lịch sử, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ đi trước mà còn là thời điểm khơi dậy ý chí, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi quân nhân.
Đối với những cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố Hải Phòng không chỉ đơn thuần là hoàn thành các phần việc phục vụ một sự kiện mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.
Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ duyệt binh tối ngày 17.11.2026
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/hon-6-000-nguoi-tham-gia-duyet-doi-ngu-dieu-hanh-chao-mung-80-nam-ngay-truyen-thong-llvt-hai-phong.html