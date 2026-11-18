Trong không khí phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng (20/11/1946 - 20/11/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, tối 17.11, tại Quảng trường Nhà hát thành phố diễn ra chương trình duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và giao lưu văn nghệ.

Chương trình diễn ra tại Quảng trường Nhà hát thành phố

Chương trình thu hút khoảng 6.000 người tham gia.

Chương trình diễn ra quy mô và hoành tráng

Để chuẩn bị cho chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng, những ngày qua, các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia đã tích cực tập luyện, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, thống nhất và đồng bộ.

Đây là chương trình nhằm biểu dương sức mạnh của lực lượng vũ trang

Chương trình duyệt đội ngũ và diễu hành quần chúng nhằm biểu dương sức mạnh, khẳng định vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của lực lượng vũ trang thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lực lượng kỵ binh tham gia diễu hành

Các khối diễu hành đi qua các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Mê Linh (khu vực Tượng đài Lê Chân), Nguyễn Đức Cảnh, Trần Phú và kết thúc tại Cảng Hoàng Diệu.

Các khối thể hiện sự chính quy, thống nhất và sức mạnh của lực lượng vũ trang địa phương

Tháng 11 về, trong mỗi cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố Hải Phòng lại dâng lên niềm tự hào về chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Diễu binh của lực lượng CSGT

Đây không chỉ là dịp để ôn lại những mốc son lịch sử, tri ân công lao, sự hy sinh của các thế hệ đi trước mà còn là thời điểm khơi dậy ý chí, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi quân nhân.

Đội kị binh tham gia diễu hành

Đối với những cán bộ, chiến sĩ được lựa chọn tham gia, đây vừa là niềm vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao.

Xe đặc chủng của lực lượng vũ trang tham gia diễu hành

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT thành phố Hải Phòng không chỉ đơn thuần là hoàn thành các phần việc phục vụ một sự kiện mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp niềm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ duyệt binh tối ngày 17.11.2026