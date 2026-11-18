Không cầu kỳ nguyên liệu, không cần máy móc hiện đại, món đặc sản này chinh phục thực khách bằng sự mộc mạc, khéo léo và bí quyết được lưu truyền qua nhiều đời.

Điều làm nên nét độc đáo của bắp rang cát chính là phương pháp chế biến truyền thống. Những hạt bắp nhỏ, đều, được tuyển chọn từ giống bắp thuần bản địa, luộc sơ, phơi khô rồi rang cùng cát sạch trong chiếc nồi dày. Bếp lửa được nhóm bằng củi tre khô.

Người thợ phải liên tục đảo đều tay, điều chỉnh nhiệt độ thật khéo léo để hạt bắp chín đều mà không nở bung. Khi vừa đạt độ chín, bắp được sàng ngay lúc còn nóng để loại bỏ cát. Thành phẩm là những hạt bắp vàng óng, giòn tan, mang vị bùi, ngọt dịu và hương thơm tự nhiên khó quên.

Cát được rửa rồi phơi khô trước khi đem đi rang. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Không cần đến dầu mỡ, bắp được làm chín bằng sức nóng của cát, một cách chế biến được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Cát được làm nóng trước khi cho bắp vào đảo đều tay. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Sự kết hợp giữa hạt bắp khô và cát nóng thể hiện nét sáng tạo trong cách chế biến của người dân. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Sự kết hợp giữa hạt bắp khô và cát nóng thể hiện nét sáng tạo trong cách chế biến của người dân. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Không cần đến dầu mỡ, bắp được làm chín bằng sức nóng của cát, cách chế biến được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ảnh: Thanh Thuỷ-TTXVN

Từ những hạt bắp khô, qua bàn tay khéo léo và phương pháp rang bằng cát nóng tạo nên món ăn giòn thơm, mang hương vị quê nhà. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Học làm món bắp rang cát từ năm 14 tuổi, sau nhiều năm gắn bó, đến nay bà Hồ Thị Hoa vẫn duy trì và gìn giữ cách chế biến món ăn dân dã truyền thống này. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Bắp sau khi rang với cát sẽ được chà sạch khi còn nóng để làm sạch cát và vỏ. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Bắp rang cát là món ăn dân dã, được chế biến từ những nguyên liệu quen thuộc nhưng đòi hỏi sự khéo léo và kinh nghiệm của người làm nghề. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Từ những hạt bắp khô, qua công đoạn rang bằng cát nóng đã trở thành món ăn giòn thơm, gắn bó với đời sống người dân địa phương. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Món bắp rang cát không chỉ là thức quà dân dã mà còn lưu giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của người dân địa phương. Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN

Món bắp rang cát không chỉ là thức quà dân dã mà còn lưu giữ nét văn hóa ẩm thực truyền thống của người dân địa phương Bắc Gianh (Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thuỷ - TTXVN