Đồng diễn dân vũ tại lễ khai mạc Tuần văn hóa “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” và Hội trại “Đại đoàn kết toàn dân - Sắc màu văn hóa Hội An”. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tuần văn hóa “Tinh hoa văn hóa - Sức mạnh đại đoàn kết” và Hội trại “Đại đoàn kết toàn dân - Sắc màu văn hóa Hội An” được tổ chức nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 27 năm Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2026).

Trong 2 ngày diễn ra chương trình (18 và 19/11), các khu dân cư của phường Hội An sẽ giao lưu qua hội thi văn nghệ, hội thi “Mâm cơm đại đoàn kết” và chương trình lửa trại.

Diễn đàn “Người Hội An kể chuyện Hội An” dành không gian để người dân chia sẻ ký ức, kể những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người phố Hội. Ngày hội “Ẩm thực phố Hội” giới thiệu những món ăn đặc trưng của địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Hội An trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình (tổng cộng 80 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất). Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội An, tuần văn hóa và hội trại là dịp để người dân các khu dân cư gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu thêm về quê hương và cùng gìn giữ những giá trị văn hóa trong đời sống hằng ngày.

Dịp này, phường Hội An tổ chức Giải chạy việt dã “Vì di sản Hội An”, Giải Pickleball phường Hội An mở rộng và chương trình “Trang phục Hội An - Ký ức thời gian”, giới thiệu trang phục của người Hội An qua các thời kỳ.

Tại khu phố cổ, người dân và du khách có thể thưởng thức các chương trình “Hoài phố - Những bài tình ca”, “Đêm Hoài giang”, biểu diễn nghệ thuật đường phố “Dòng chảy di sản” và xem trình diễn nghề thủ công truyền thống.