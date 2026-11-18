Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An cùng đại diện chính quyền cung thỉnh hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết, do Ban Văn hóa - Nghi lễ Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An phối hợp cùng Tỉnh ủy - UBND - Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An tổ chức, góp phần tôn vinh di sản Phật giáo, gìn giữ những giá trị văn hóa tâm linh của quê hương xứ Nghệ. Đây là thắng duyên để Phật tử và nhân dân về chiêm bái, bày tỏ lòng tôn kính Tam bảo, cùng cầu nguyện quốc thái dân an.

Hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn - bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi được cung rước quanh các tuyến đường thuộc đô thị Vinh để người dân có cơ hội được chiêm ngưỡng, bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật.

Phòng trưng bày hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh

Dịp này, Ban Tổ chức cũng tổ chức Lễ khánh thành phòng trưng bày “Bảo vật Quốc gia - Hộp đựng xá-lị Phật” và khai mạc triển lãm “Đất và Người Nghệ An” tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh (số 7 Đào Tấn, P.Thành Vinh, Nghệ An).

Bắt đầu từ ngày 18-11, công chúng có thể tham quan, chiêm bái theo các khung giờ: buổi sáng, từ 8 giờ đến 11 giờ; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ; buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ 30.

Người dân chiêm bái hộp đựng xá-lị Tháp Nhạn - bảo vật quốc gia nghìn năm tuổi tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh