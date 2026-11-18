Không chỉ là thi sắc đẹp

Sau lần tổ chức đầu tiên năm 2025, "Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam" sẽ trở lại vào năm 2027, tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt và tìm kiếm gương mặt có khả năng lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử của tà áo dài. Năm nay, cuộc thi do Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Bộ VHTT&DL phối hợp với Q-Talent tổ chức, hướng đến tìm kiếm những gương mặt hội tụ nhan sắc, tri thức, bản lĩnh và tình yêu dành cho di sản văn hóa dân tộc. Thay vì chỉ đặt trọng tâm vào các tiêu chí trình diễn của một sân chơi sắc đẹp, cuộc thi xác định áo dài và những giá trị văn hóa gắn với trang phục truyền thống là nội dung xuyên suốt.

NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức "Hoa hậu Áo dài Di sản Việt Nam 2027"

Chia sẻ về mùa thi thứ hai, NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức, cho biết cuộc thi hướng tới tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt Nam, hài hòa giữa diện mạo, trí tuệ và tâm hồn. Không chỉ tìm kiếm gương mặt đại diện, cuộc thi còn kỳ vọng góp phần bảo tồn, nâng tầm giá trị di sản áo dài, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và đưa trang phục truyền thống đến gần hơn với công chúng trong nước, quốc tế. Người đẹp đăng quang được kỳ vọng hội tụ phẩm chất, tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm để trở thành đại sứ áo dài, truyền cảm hứng về văn hóa Việt thông qua những hoạt động thiết thực.

Ở góc độ Ban giám khảo, NSND Lê Khanh, Phó Trưởng Ban giám khảo cho rằng phần thi áo dài sẽ là nội dung chính của cuộc thi. Tuy nhiên, tiêu chí để đạt danh hiệu không chỉ dừng ở vẻ đẹp hình thể, thần thái hay sự duyên dáng khi trình diễn. Thí sinh cần có vốn kiến thức về lịch sử áo dài, hiểu giá trị của trang phục trong dòng chảy văn hóa dân tộc, cũng như có nền tảng văn hóa nói chung.

Đại sứ áo dài cần mang bản lĩnh của thế hệ trẻ nhưng vẫn giữ được nét duyên thầm, biết kể câu chuyện văn hóa bằng cả trái tim và sự am hiểu để chinh phục công chúng quốc tế.

NSND Lê Khanh, Phó Trưởng Ban giám khảo cuộc thi

Theo NSND Lê Khanh, tà áo dài có thể tôn vinh những đường nét tự nhiên của người phụ nữ, nhưng để trở thành đại sứ áo dài, người đẹp còn cần cốt cách, sự nền nã và chiều sâu tâm hồn. Bản lĩnh của thế hệ trẻ cần được kết hợp với nét duyên dáng, sự am hiểu và khả năng kể câu chuyện văn hóa bằng cảm xúc chân thành. Đó là những yếu tố giúp hình ảnh áo dài được truyền tải thuyết phục, thay vì chỉ dừng lại ở một màn trình diễn trang phục.

Quan điểm này cho thấy cuộc thi đặt ra yêu cầu tương đối rõ đối với danh hiệu hoa hậu. Nhan sắc có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng tri thức và khả năng hiểu, truyền tải giá trị di sản mới là nền tảng để người đẹp đảm nhiệm vai trò quảng bá văn hóa lâu dài.

Đưa áo dài đến gần hơn với đời sống đương đại

Đại diện Ban tổ chức và các thành viên Ban giám khảo cuộc thi

Một trong những điểm nhấn của "Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2027" là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ diễn ra tại Không gian Văn hóa Việt, số 16 Lê Thái Tổ. Đây là địa điểm có kiến trúc hơn 100 năm tuổi, nằm trong khu vực gắn với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa của Thủ đô. Theo Ban tổ chức, việc đưa các hoạt động của cuộc thi vào không gian này nhằm tạo sự kết nối giữa nghệ thuật trình diễn với trải nghiệm văn hóa. Thông qua đó, các thí sinh sẽ có cơ hội tiếp cận những không gian giàu giá trị lịch sử, kiến trúc và các danh thắng tiêu biểu của Hà Nội, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang cũng nhấn mạnh định hướng quảng bá văn hóa, du lịch thông qua cuộc thi. Việc tổ chức các hoạt động tại những không gian có giá trị lịch sử, văn hóa được kỳ vọng giúp thí sinh hiểu sâu hơn về di sản, từ đó lan tỏa tình yêu và niềm tự hào đối với bản sắc dân tộc.

Đảm nhân vai trò Trưởng Ban giám khảo, NSND Trần Bình chia sẻ, Nhà hát từng tham gia đạo diễn, tổ chức đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam" lần đầu vào năm 2025. Ông cho biết các đơn vị có thể triển khai những hoạt động phù hợp khi có đề án, năng lực tài chính và năng lực tổ chức, trong khuôn khổ quy định pháp luật.

“Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam 2027” được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt Nam thông qua sự hội tụ hài hòa giữa diện mạo, trí tuệ và tâm hồn. Bên cạnh sứ mệnh tìm kiếm gương mặt đại diện tiêu biểu cho phái đẹp, cuộc thi hướng đến mục tiêu trọng tâm là bảo tồn, nâng tầm giá trị di sản tà áo dài Việt Nam và lan tỏa mạnh mẽ lòng tự hào dân tộc.

NSƯT Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi

Theo công bố từ Ban tổ chức, cuộc thi năm 2027 dành cho nữ công dân Việt Nam từ 18 đến 27 tuổi, đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài; cao từ 1,65m trở lên, tốt nghiệp THPT, chưa kết hôn và chưa sinh con. Thí sinh cần có vẻ đẹp tự nhiên, không qua phẫu thuật thẩm mỹ, chưa qua chuyển đổi giới tính, có lý lịch trong sạch, đạo đức tốt, lối sống lành mạnh và không có tiền án, tiền sự. Ban tổ chức ưu tiên tuyển chọn hoặc xét đặc cách vào vòng trong đối với những thí sinh từng đạt danh hiệu hoa khôi, á khôi, người đẹp tại các cuộc thi cấp tỉnh.

Không chỉ dừng ở danh hiệu, người đẹp đăng quang được kỳ vọng đảm nhận vai trò đại sứ, tham gia các hoạt động quảng bá áo dài và văn hóa Việt. Đây cũng là hướng đi được Ban tổ chức đặt ra cho cuộc thi, đưa hình ảnh người đẹp gắn với việc giới thiệu, lan tỏa trang phục truyền thống trong đời sống đương đại.

Cuộc thi mở đăng ký từ ngày 12/10 và nhận hồ sơ đến hết ngày 15/12/2026. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra ngày 20/12, vòng chung kết từ ngày 28/12/2026 đến 2/1/2027 tại Không gian Văn hóa Việt, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam, Hà Nội.