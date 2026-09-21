Giữ khoảng cách để an toàn

Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 5/9/2026, tại Km22+250 Quốc lộ 1, đoạn qua khối Yên Trung, phường Đông Kinh xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải, taxi và xe đầu kéo. Theo cơ quan chức năng, xe tải lưu thông theo hướng Hà Nội - Lạng Sơn đã va vào phía sau chiếc taxi đi cùng chiều. Cú va chạm khiến taxi bị đẩy về phía trước, tiếp tục đâm vào đuôi xe đầu kéo.

Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng cả 3 phương tiện bị hư hỏng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do người điều khiển xe tải không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện chạy liền trước.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô tại Km22+250 Quốc lộ 1, phường Đông Kinh ngày 5/9/2026

Trước đó, trong tháng 5/2026, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Nhân Lý cũng xảy ra vụ va chạm liên hoàn liên quan đến 6 ô tô, khiến nhiều phương tiện hư hỏng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc không giữ khoảng cách an toàn, làm 2 người chết, 13 người bị thương, thiệt hại tài sản hơn 1,2 tỷ đồng.

Không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai xe, khả năng dừng phương tiện còn liên quan đến tốc độ, tải trọng, điều kiện mặt đường và tầm nhìn.

Anh Triệu Do Bông, giáo viên Đào tạo và Sát hạch lái xe Minh Long cho biết: Trong quá trình đào tạo, chúng tôi luôn nhắc học viên phải xác định khoảng cách với xe phía trước phù hợp với tốc độ và điều kiện lưu thông. Khi phát hiện tình huống bất ngờ, người lái cần thời gian để nhận biết, phản ứng rồi phương tiện mới bắt đầu giảm tốc, nếu chạy quá sát xe phía trước, dù phát hiện nguy hiểm và phanh ngay thì vẫn có thể không còn đủ quãng đường để dừng xe an toàn.

Theo cơ quan chức năng, người điều khiển phương tiện cần chủ động điều chỉnh khoảng cách căn cứ vào tốc độ, tải trọng xe, mật độ giao thông, tầm nhìn và tình trạng mặt đường. Khi lưu thông trên tuyến có nhiều xe tải, xe đầu kéo hoặc qua khu vực đèo dốc, đường cong, trời mưa, sương mù, người lái cần giảm tốc độ, tăng khoảng cách với xe phía trước để có thêm thời gian xử lý tình huống.

Đại úy Hoàng Minh Tiến, Đội trưởng Đội 2, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Qua công tác tuần tra, kiểm soát và giải quyết tai nạn giao thông, lực lượng chức năng nhận thấy một số người điều khiển phương tiện chưa chủ động điều chỉnh khoảng cách phù hợp với tốc độ và điều kiện lưu thông. Riêng Quốc lộ 1 có lưu lượng trung bình khoảng 16.000 - 20.000 lượt phương tiện mỗi ngày, trong đó chủ yếu là xe đầu kéo. Với mật độ phương tiện lớn, nhiều xe tải trọng nặng lưu thông nối tiếp, nếu không duy trì khoảng cách phù hợp sẽ rất dễ xả ra tai nạn.

Thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát trên những tuyến có lưu lượng phương tiện lớn; tập trung xử lý các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Cùng đó, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện chủ động giữ khoảng cách phù hợp với điều kiện lưu thông.

Cùng với việc tăng cường tuần tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, mỗi người lái xe cũng cần tránh bám sát phương tiện phía trước, nhất là xe tải, xe đầu kéo hoặc khi tầm nhìn bị che khuất. Chủ động giữ khoảng cách phù hợp trên mỗi hành trình sẽ góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn, bảo đảm an toàn cho mình và những người cùng tham gia giao thông.