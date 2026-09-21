Luyện tập chuẩn bị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ

Theo kế hoạch, ngày 25-9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 45 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung (phường Tây Nha Trang). Để phục vụ tổ chức tốt buổi lễ theo kế hoạch, ngày 21-9, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức luyện tập cho các thành phần lực lượng liên quan. Thiếu tướng Nguyễn Túy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và Đại tá Trương Thành Việt - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác luyện tập.

Các hài cốt liệt sĩ đang được bảo quản tại nhà quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung, được các cán bộ, chiến sĩ chăm sóc, canh trực suốt ngày đêm.

Thiếu tướng Nguyễn Túy (bên trái) chỉ đạo công tác luyện tập.

Đại tá Trương Thành Việt (đứng giữa) chỉ đạo công tác luyện tập.

Tại buổi luyện tập, các lực lượng tập trung thực hành các nội dung theo chương trình, kịch bản lễ viếng, truy điệu và an táng. Trong đó, chú trọng đội hình tiêu binh, nghi lễ di quan, di chuyển và an táng hài cốt liệt sĩ; dâng hương, dâng hoa; phối hợp giữa các lực lượng và bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức buổi lễ.

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập.

Luyện tập các nội dung cho đội tiêu binh.

Luyện tập nội dung di chuyển hài cốt liệt sĩ đến ô mộ để an táng.

Thông qua luyện tập nhằm thống nhất nội dung, trình tự, phương pháp tổ chức; nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong, lễ tiết và khả năng phối hợp, hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ. Các lực lượng tham gia được yêu cầu nắm chắc nhiệm vụ, thực hiện đúng nghi thức, bảo đảm trang nghiêm, thành kính, chu đáo, an toàn, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Cùng với tổ chức luyện tập cho các lực lượng, những ngày này, Bộ CHQS tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn tất các phần việc nhằm bảo đảm buổi lễ diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện sự trân trọng và biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đối với các liệt sĩ.

45 hài cốt liệt sĩ sẽ được tổ chức an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung vào ngày 25-9 là số hài cốt được tìm kiếm, cất bốc tại các địa phương trong tỉnh từ ngày 19-8 đến nay. Trong đó, 39 hài cốt được cất bốc tại khu vực Nhà lao Thành Diên Khánh (xã Diên Khánh); 4 hài cốt được cất bốc trên núi Hòn Chảo (xã Vạn Ninh) và 2 hài cốt được cất bốc trên núi Đồng Bò (phường Nam Nha Trang).

Mọi thông tin xin liên hệ:

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa

- Địa chỉ: Số 01, đường Ngô Quyền, phường Nha Trang

- Đồng chí Trung tá Nguyễn Hải Sơn - Chính trị viên đội

- Điện thoại: 0338.294.707

Hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan quân sự địa phương nơi gần nhất để cung cấp thông tin