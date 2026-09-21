Ông Bùi Hoàng Phương được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị

Chiều 21/9, tại kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, Thường trực Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị đã báo cáo về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Lê Hồng Vinh, do đã được Bộ Chính trị phân công, điều động nhận nhiệm vụ mới.

HĐND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Trước đó, sáng ngày 21/9, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị diễn ra Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Bùi Hoàng Phương.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025 - 2030; được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Bùi Hoàng Phương (ngoài cùng bên trái) ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng

Ông Bùi Hoàng Phương cũng được giới thiệu để HĐND tỉnh Quảng Trị bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 - 2030. Người tiền nhiệm của ông Phương là ông Lê Hồng Vinh, hiện đã được phân công nhiệm vụ khác.

Trong quá trình công tác, tháng 8/2020, ông Bùi Hoàng Phương được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông. Tháng 1/2022, ông giữ chức Chánh Thanh tra Bộ; đến tháng 10/2022 giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tháng 11/2023, ông Bùi Hoàng Phương được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 19/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tháng 3/2025, ông được giao nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 22/1/2026, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ông Bùi Hoàng Phương được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh ngày 21/11/1983, quê quán tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp; chuyên môn đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, thạc sĩ Công nghệ thông tin và thạc sĩ Quản trị kinh doanh.