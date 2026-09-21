Xác minh vụ xe tải chuyển hướng, cuốn xe máy vào gầm ở Thái Nguyên

Thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang thụ lý, xác minh vụ va chạm giao thông khi xe tải rẽ phải không quan sát, cuốn xe máy và người vào gầm tại phường Tích Lương.

Theo đó, sự việc xảy ra khoảng 9h22 ngày 6.9, khi xe tải đang lưu thông trên đường, còn xe máy di chuyển cùng chiều ở phía bên phải.

Video vụ xe ô tô tải cuốn xe máy và người vào gầm xe

Camera hành trình ghi lại cảnh xe tải chuyển hướng sang phải trong lúc xe máy đang di chuyển cùng chiều ở khu vực bên phải xe tải.

Sau đó, hai phương tiện xảy ra va chạm, xe máy cùng người điều khiển bị cuốn vào khu vực gầm phía trước, bên phải xe tải và mắc kẹt.

Sau va chạm, xe tải tiếp tục di chuyển thêm một đoạn rồi dừng lại, trong khi xe máy nằm dưới phần đầu xe và người điều khiển mắc kẹt.

Hiện trường vụ việc

Video ghi lại vụ việc sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều ý kiến bàn luận về tình huống chuyển hướng của xe tải.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên liên quan.