Đến 20 giờ ngày 21-9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang tiến hành giải phóng hiện trường vụ tai nạn giao thông trên đèo Sông Pha, đoạn qua xã Lâm Sơn.

Hiện trường xe đầu kéo lao xuống vực đèo Sông Pha.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km213+300 Quốc lộ 27 (đèo Sông Pha, xã Lâm Sơn), xe ô tô đầu kéo biển số 50H-25xxx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 50RM-07xxx, do tài xế Nguyễn Xuân Toàn (sinh năm 1987, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông hướng Lâm Đồng - Khánh Hòa. Do trời mưa, mặt đường trơn trượt, tài xế không làm chủ được tay lái, xe lao xuống vực phía bên phải theo chiều di chuyển.

Nhiều cọc biển báo giao thông bị xe đầu kéo cán qua trước khi xe lao xuống vực.

Một phần sơ mi rơ moóc có thể quan sát thấy tại hiện trường.

Vụ tai nạn khiến tài xế bị thương, đang được cấp cứu tại Trung tâm Y tế Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 200 triệu đồng. Xe gặp nạn đang chở sầu riêng.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục các hoạt động điều tra hiện trường, làm rõ nguyên nhân và khẩn trương đưa phương tiện bị nạn ra khỏi hiện trường. Người và phương tiện tham gia giao thông được khuyến cáo đi chậm, giữ khoảng cách an toàn khi qua khu vực đèo dốc trong điều kiện thời tiết xấu.