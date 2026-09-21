CSGT làm rõ vụ cô gái bị cuốn vào gầm xe buýt ở Hà Nội

Ngày 21/9, Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp rà soát camera, xác minh nhân chứng để làm rõ vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy điện khiến một cô gái bị cuốn vào gầm, nguồn tin từ VietNamNet cho biết.

Theo đó, khoảng 9h50 cùng ngày, anh N.T.A. (SN 1980, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) điều khiển xe buýt BKS 29B-192.51 lưu thông trên đường Phạm Hùng theo hướng Khuất Duy Tiến - cầu vượt Mai Dịch.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến nút giao Phạm Hùng - Dương Đình Nghệ, thuộc địa bàn phường Cầu Giấy, xe buýt xảy ra va chạm với xe máy điện do chị D.N.Y. (SN 2005, trú tại xã Nam Phù, Hà Nội) điều khiển, đang di chuyển cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến chị Y. bị chấn thương phần mềm và dập nát tay trái. Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện 19/8, Bộ Công an để cấp cứu.

Theo VTC News, qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện lái xe buýt vi phạm nồng độ cồn hoặc sử dụng ma túy. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là chị Y. điều khiển xe máy điện không làm chủ tốc độ và tay lái, dẫn đến xảy ra va chạm.

Trước đó khoảng một tháng, Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn giữa xe buýt và xe máy trên đường Nguyễn Trãi khiến một cháu bé 6 tuổi tử vong.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 17/8, một phụ nữ điều khiển xe máy chở theo cháu nhỏ lưu thông trên đường Nguyễn Trãi theo hướng Ngã Tư Sở. Khi đến trước số nhà 233 Nguyễn Trãi, xe máy va chạm với xe buýt BKS 29B-208.xx, tuyến 02 của Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), đang chạy cùng chiều.

Vụ va chạm khiến cháu bé tử vong tại chỗ, xe máy bị hư hỏng.