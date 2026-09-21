Thủ tướng yêu cầu đa dạng hóa việc in ấn, phát hành sách giáo khoa
Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong trường hợp cần thiết, bộ trưởng quyết định việc mời các nhà xuất bản khác, các cơ sở in ấn khác tham gia để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất, không chỉ phụ thuộc vào Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Những năm tới đây, cũng phải đa dạng hóa việc in ấn, phát hành sách giáo khoa.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/thu-tuong-yeu-cau-da-dang-hoa-viec-in-an-phat-hanh-sach-giao-khoa-post872731.html