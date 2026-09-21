Cà Mau sẽ xây dựng Bệnh viện Nhi đồng quy mô 500 giường

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Minh Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải đề nghị chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết và tranh thủ nguồn lực để đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi đồng.

Báo cáo về tình hình hoạt động của Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, Bác sĩ CKII Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện, cho biết: Trong 9 tháng đầu năm 2026, bệnh viện đã tiếp nhận khám bệnh cho hơn 227.500 lượt người, đạt hơn 101% kế hoạch, (giảm 5,12% so cùng kỳ năm 2025). Hơn 21.200 lượt điều trị nội trú đạt 84,61% kế hoạch (giảm 5,83% so cùng kỳ), với tổng số ngày điều trị nội trú hơn 123.300 ngày.

Thời gian điều trị nội trú bình quân 5,81 ngày; công suất sử dụng giường bệnh đạt 83,04% (đều đạt yêu cầu). Bệnh viện đã thực hiện 3.706 ca phẫu thuật, đạt 98,83% kế hoạch. Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển tuyến nội trú vẫn còn ở mức cao 1,46% (mục tiêu dưới 1%).

Về chuyên môn, đơn vị tiếp tục duy trì và triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu về sản - nhi, ngoại nhi, hồi sức sơ sinh, chấn thương chỉnh hình, phục hồi chức năng và các chuyên khoa khác với sự hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến cuối tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Bác sĩ CKII Trương Minh Kiển, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, báo cáo tình hình hoạt động của bệnh viện 9 tháng đầu năm 2026.

Trong công tác chuyển đổi số, bệnh viện đã triển khai hồ sơ bệnh án điện tử toàn trình tại 100% khoa nội trú; áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng căn cước công dân gắn chip thay thế thẻ bảo hiểm y tế và kê đơn thuốc điện tử.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Tấn Lực cho biết: Bệnh viện Sản - Nhi hiện là đơn vị có tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt cao nhất trong các bệnh viện trên địa bàn tỉnh.

Đề án phát triển Bệnh viện Sản - Nhi thành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu giai đoạn 2026-2030 đã được xây dựng.

Qua tự đánh giá năm 2025, bệnh viện đạt 61/100 điểm (còn thiếu 9 điểm so với ngưỡng tối thiểu), chủ yếu ở lĩnh vực thiết bị chẩn đoán hình ảnh và can thiệp chuyên sâu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đề nghị nghiên cứu mô hình phối hợp, hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Sản - Nhi với các bệnh viện khu vực và bệnh viện tuyến cuối nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau thời gian qua, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải đề nghị bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển một số kỹ thuật chuyên sâu, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và lượng hoá kết quả bằng những sản phẩm cụ thể, đánh giá hiệu quả thực tế đối với người bệnh.

Bí thư Tỉnh uỷ lưu ý bệnh viện cần đặc biệt quan tâm đến thái độ, phong cách phục vụ và y đức của đội ngũ y, bác sĩ; công khai đánh giá, nhân rộng những cách làm tốt. Song song đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; đầu tư và khai thác hiệu quả trang thiết bị theo hướng đồng bộ, có trọng tâm; nâng cao năng lực quản trị bệnh viện và tăng cường kiểm soát nhiễm khuẩn, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

Đối với việc chuẩn bị xây dựng Bệnh viện Nhi đồng quy mô 500 giường, đồng chí Nguyễn Hồ Hải yêu cầu ngành Y tế và các đơn vị liên quan rà soát cụ thể từng phần việc, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ; chủ động phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để tranh thủ nguồn lực đầu tư.

“Tỉnh sẽ chủ động chuẩn bị trước về mặt bằng, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết; đồng thời làm rõ tính cấp thiết của dự án, để khi được đầu tư bệnh viện có thể phát huy hiệu quả tối đa, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh chuyên sâu cho trẻ em”, Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân tặng quà Trung thu cho thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Dịp này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân đã đến thăm, tặng 400 phần quà Trung thu cho các thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau.

Bí thư Tỉnh uỷ thăm hỏi tình hình sức khoẻ, động viên các em và gia đình yên tâm điều trị, sớm hồi phục; đồng thời chúc các em đón Tết Trung thu vui tươi, ấm áp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Luân trao quà Trung thu, động viên các bệnh nhi.