Giữ gìn không gian đô thị văn minh

Chiều nay (15/11), tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành, cơ quan về tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, ý kiến thành viên Chính phủ về Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) để thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi) và các luật khác có liên quan.