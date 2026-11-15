Giữ gìn không gian đô thị văn minh
Xóa bỏ chợ cóc, chợ tạm không chỉ nhằm lập lại trật tự đô thị mà còn hướng tới xây dựng những không gian công cộng văn minh, bảo đảm an toàn thực phẩm và an ninh trật tự. Tại khu vực chợ Ngọc Khánh cũ, phường Giảng Võ, diện mạo đô thị đang từng bước thay đổi. Tuy nhiên, để những chuyển biến này được duy trì bền vững, cần có sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt của chính quyền cùng ý thức chấp hành của mỗi hộ kinh doanh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giu-gin-khong-gian-do-thi-van-minh-246261115211132016.htm