Từ HH Linh Đàm đến Thanh Hà: Bài toán an cư sau những sai phạm xây dựng

Nỗi lo rời nơi an cư sau hơn một thập kỷ

Ở tuổi 75, ông Đỗ Mạnh Hùng, cư dân khu chung cư HH Linh Đàm (Hà Nội), không nghĩ rằng sau hơn 10 năm ổn định cuộc sống, gia đình mình lại phải đối diện với nỗi lo có thể chuyển nhà thêm một lần nữa.

Sinh ra và lớn lên trên phố Minh Khai, ông Hùng từng trải qua một lần di dời khi ngôi nhà mặt đường của gia đình thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án mở rộng đường. Thời điểm đó, gia đình ông được bồi thường khoảng 90 triệu đồng/m². Có tiền đền bù, ông chia cho các con để mỗi người mua một căn nhà riêng, bởi tất cả đều đã lập gia đình.

Sau nhiều cân nhắc, cả gia đình lựa chọn chuyển về khu vực Linh Đàm với mong muốn các thế hệ được sống gần nhau, thuận tiện chăm sóc, đỡ đần khi tuổi già.

“Tôi vốn sinh ra và lớn lên tại phố Minh Khai. Khi mở rộng đường, gia đình phải di dời, tôi dùng tiền đền bù chia cho các con mua nhà. Chúng tôi chọn Linh Đàm vì nghĩ mình cũng có tuổi rồi, con cái ở gần sẽ thuận tiện hơn. Giờ nghe thông tin có thể phải chuyển đi mà buồn lắm”, ông Hùng chia sẻ.

Gia đình ông Đỗ Mạnh Hùng (75 tuổi) có 3 căn hộ tại HH Linh Đàm, nơi ông và hai người con đã ổn định cuộc sống hơn 10 năm qua.

Theo ông, khi quyết định mua căn hộ tại HH Linh Đàm, gia đình hoàn toàn không biết những vấn đề liên quan đến sai phạm xây dựng.

“Nếu biết sai phạm ngay từ đầu, không bao giờ chúng tôi mua. Tôi đồng ý ai sai thì xử lý nhưng đừng đẩy chúng tôi vào tình thế khó. Chúng tôi đang ở đây an cư lạc nghiệp rồi, con cái đi làm ở đây, các cháu đi học ở đây, mỗi lần di chuyển là xáo trộn lớn lắm”, ông Hùng bày tỏ.

Điều khiến người đàn ông 75 tuổi trăn trở không chỉ là chuyện chuyển từ căn hộ này sang căn hộ khác, mà còn là nguy cơ đảo lộn cuộc sống của cả gia đình sau nhiều năm gây dựng.

Với mức giá phù hợp túi tiền người lao động thời điểm mở bán, các căn hộ HH Linh Đàm từng giúp hàng nghìn người hiện thực hóa giấc mơ an cư giữa Thủ đô.

Cũng mang tâm trạng lo lắng, chị V.T.T (42 tuổi) cho biết, vợ chồng chị mua căn hộ rộng 65m² tại HH Linh Đàm vào năm 2015, với giá khoảng 15 triệu đồng/m², tương đương gần một tỷ đồng.

Thời điểm đó, hai vợ chồng mới kết hôn được ba năm, kinh tế chưa dư dả. Để có tiền mua nhà, gia đình phải vay mượn thêm từ người thân, họ hàng và cả công ty nơi làm việc.

“Chúng tôi phải mất 6 - 7 năm mới trả hết nợ, đấy là khi công việc còn thuận lợi. Ngay cùng tầng nhà tôi, có gia đình đến tháng 7 vừa rồi mới trả hết tiền vay mua nhà”, chị T. kể.

Suốt hơn một thập kỷ, dù giá bất động sản tăng cao, gia đình chị chưa từng có ý định bán căn hộ bởi xác định đây là nơi an cư lâu dài. Theo chị, HH Linh Đàm có lợi thế về vị trí, các dịch vụ thiết yếu như chợ, trường học, giao thông đều tương đối thuận tiện. Con gái chị từ khi ba tuổi đến nay đã 14 tuổi, toàn bộ quá trình học tập đều gắn bó với những ngôi trường trong bán kính khoảng 1 km quanh nhà.

“Ở đây sinh hoạt rất thuận tiện, cái gì cũng có. Với số tiền mua nhà trước đây, bây giờ rất khó tìm được nơi ở có điều kiện tương tự”, chị nói.

Chị T. cho biết, sau khi chuyển về sinh sống mới biết tầng nhà mình ở có liên quan đến vấn đề chuyển đổi công năng từ thương mại, dịch vụ sang căn hộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến gia đình lo lắng về tình trạng pháp lý của nơi ở.

Dù vậy, người phụ nữ 42 tuổi cho rằng nếu việc di dời là bắt buộc, gia đình vẫn sẽ chấp hành khi có phương án bồi thường thỏa đáng. Mong muốn lớn nhất của chị là được bố trí chỗ ở gần khu vực hiện tại để hạn chế ảnh hưởng đến công việc, học tập và sinh hoạt.

“Nếu phải đi thì cũng phải di dời thôi, nhưng tôi sẽ tìm cách tái định cư ở khu vực gần đây để cuộc sống không bị đảo lộn quá nhiều. Những người lớn tuổi sẽ còn bị ảnh hưởng nhiều hơn”, chị T. chia sẻ.

Trong khi đó, anh Lê Hoài Nam, cư dân tòa HH4B, cho biết gia đình mua căn hộ ngay từ đợt mở bán đầu tiên. Trước khi quyết định, anh đã tìm hiểu nhiều dự án có mức giá tương đương, song lựa chọn HH Linh Đàm vì vị trí và giá bán phù hợp với điều kiện kinh tế.

“Thời điểm ấy HH4B là một trong những tòa được xây dựng đầu tiên, khu vực còn khá vắng vẻ, không đông đúc như bây giờ”, anh Nam nhớ lại.

Khu vực chờ thang máy đông đúc tại chung cư HH Linh Đàm

Theo anh, người mua nhà có đầy đủ hợp đồng mua bán với chủ đầu tư và được cam kết về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ.

“Nếu pháp luật chứng minh được sai phạm của chủ đầu tư thì phải xử lý chủ đầu tư. Còn chúng tôi vẫn có đầy đủ hợp đồng mua bán”, anh Nam bày tỏ quan điểm.

Đối với phương án bố trí nhà ở tại Khu đô thị Thanh Hà, anh Nam cho rằng cần xem xét không chỉ giá trị căn hộ mà cả vị trí địa lý, điều kiện sinh hoạt và những ảnh hưởng đối với cuộc sống người dân.

“Phương án di dời xuống Khu đô thị Thanh Hà tôi nghĩ cũng chưa hợp lý, vì ngoài việc giá trị căn hộ tương đương, còn vị trí hoàn toàn khác”, anh nói.

Không chỉ là chuyện đổi nhà

Trong phương án xử lý sai phạm tại một số dự án liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh, Khu đô thị Thanh Hà A và Thanh Hà B được đề cập là nơi dự kiến xây dựng, bố trí nhà ở cho những hộ dân thuộc diện phải di dời. Theo các phương án được đề cập, chủ đầu tư có thể thỏa thuận chi trả tiền, hỗ trợ chi phí di chuyển hoặc bố trí căn hộ có giá trị tương đương tại Thanh Hà cho những hộ dân có nhu cầu.

Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) được tính đến trong phương án bố trí chỗ ở cho cư dân tại một số công trình vi phạm xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh.

Tuy nhiên, việc Thanh Hà được tính đến trong phương án bố trí chỗ ở không đồng nghĩa toàn bộ cư dân HH Linh Đàm sẽ phải di dời. Phạm vi và hình thức xử lý còn phụ thuộc vào kết quả rà soát, đánh giá mức độ vi phạm của từng công trình, hạng mục.

Nằm ở cửa ngõ Tây Nam Hà Nội, Khu đô thị Thanh Hà - Cienco5 có quy mô khoảng 400ha, thuộc địa bàn xã Bình Minh và phường Phú Lương. Dự án do Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco5), thuộc hệ sinh thái Mường Thanh, làm chủ đầu tư.

Được quy hoạch với nhiều loại hình bất động sản như chung cư, biệt thự, nhà liền kề và shophouse, khu đô thị hiện có 8 cụm chung cư thương mại với tổng cộng 23 tòa nhà, cung cấp hơn 6.800 căn hộ.

Theo thông tin khảo sát từ các sàn giao dịch bất động sản, căn hộ tại đây có diện tích phổ biến từ 66 - 81m², với giá chào bán khoảng 36 - 45 triệu đồng/m². So với thời điểm những căn hộ đầu tiên được bàn giao vào năm 2017, khi giá bán khoảng 12 triệu đồng/m², mức giá hiện nay đã tăng khoảng ba lần.

Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, chuyên gia kinh tế, cho rằng đối với một khu chung cư đã hình thành cộng đồng dân cư đông đúc như HH Linh Đàm, Hà Nội cần rà soát quy hoạch tổng thể, tính chất sử dụng đất và hiện trạng công trình để đánh giá đầy đủ mức độ vi phạm, khả năng khắc phục cũng như tác động đối với người dân.

Theo ông Lạng, nếu khu vực được xác định theo quy hoạch là đất ở, thành phố cần nghiên cứu liệu có phương án khắc phục phù hợp pháp luật, bảo đảm an toàn công trình mà không nhất thiết phải di dời hàng nghìn hộ dân hay không.

“Di dời một cộng đồng dân cư lớn không chỉ gây tốn kém cho người dân mà còn tạo thêm chi phí cho Nhà nước và xã hội, kéo theo nhiều vấn đề về chỗ ở, trường học, việc làm, giao thông và các dịch vụ thiết yếu”, ông Lạng phân tích.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh không thể vì muốn hạn chế tốn kém mà giữ nguyên hiện trạng hoặc hợp thức hóa những hạng mục vi phạm không thể khắc phục.

Theo ông, phương án xử lý phải dựa trên đánh giá khách quan về pháp lý, quy hoạch, an toàn công trình và lợi ích xã hội. Thay vì chỉ đặt vấn đề giữ nguyên toàn bộ hoặc tháo dỡ toàn bộ, cần xem xét cụ thể từng hạng mục, mức độ vi phạm để có giải pháp tương ứng.

“Xử lý nghiêm sai phạm là yêu cầu không thể né tránh, nhưng cách xử lý cũng phải tính đến hiệu quả và tác động lâu dài. Mục tiêu cuối cùng là lập lại trật tự xây dựng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân và sử dụng hiệu quả nguồn lực xã hội”, PGS.TS Nguyễn Thường Lạng nhấn mạnh.