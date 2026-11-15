Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Từng bước di dời, cải tạo
Theo Quyết định số 6075/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 3/11 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, một trong những định hướng quan trọng là: “Từng bước quy hoạch lại kết hợp cải tạo, chỉnh trang khu dân cư ngoài đê; xác định các khu vực cải tạo, chỉnh trang, tái định cư, tái thiết và xây dựng mới cân đối với khả năng đáp ứng của hệ thống hạ tầng”.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/quy-hoach-phan-khu-do-thi-song-hong-tung-buoc-di-doi-cai-tao-24626111516161495.htm