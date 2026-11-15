Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng: Từng bước di dời, cải tạo

Với mức giá từ 16,6 đến 20,2 triệu đồng/m², gần 170 căn hộ nhà ở xã hội tại hai dự án ở Hà Nội sẽ được chuyển từ diện cho thuê sang bán. Tuy nhiên, cơ hội mua nhà lần này chỉ dành riêng cho các cư dân đang thuê tại hai dự án này và đủ điều kiện theo quy định.