Cần có sự quan tâm đúng mức trong việc chăm sóc cây xanh đô thị ở Thái Nguyên

Cắt tỉa cành cây xanh già cỗi tại đường Bắc Nam, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Cũng như nhiều đô thị khác, cây xanh đô thị ở Thái Nguyên chủ yếu được trồng trên vỉa hè các tuyến đường, tuyến phố, các khu dân cư, khu đô thị hình thành trong những năm gần đây. Tại một số tuyến đường chính, vỉa hè tương đối rộng như Hoàng Văn Thụ, Thống Nhất… ở trung tâm tỉnh Thái Nguyên, cây xanh được trồng thống nhất, chăm sóc thường xuyên nên phát triển tốt, tán lá đẹp, an toàn.

Một số khu đô thị như Crown Villas, Danko, Túc Duyên và một số khu dân cư, đô thị được đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách ở khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, đô thị phía nam tỉnh, cây xanh, cây cảnh được trồng ngay ngắn, bón phân, tưới nước thường xuyên, chăm sóc tạo cảnh quan đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và nhằm thu hút khách hàng, dân cư mới.

Tuy nhiên, tại nhiều khu vực do thiếu sự chăm sóc dẫn đến nguy cơ mất an toàn, gãy đổ khi có mưa bão lớn.

Phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp khu vực phía nam tỉnh, những năm gần đây, sử dụng ngân sách nhà nước, chính quyền địa phương làm chủ đầu tư hàng loạt khu tái định cư để chuyển người dân trong diện giải phóng mặt bằng đến sinh sống. Tương lai gần, các khu tái định cư này sẽ trở thành đô thị, hầu hết các dự án đều có hạng mục cây xanh, chủng loại, khoảng cách, quy cách trồng cụ thể với chi phí không nhỏ. Nhưng trên thực tế, cây xanh được trồng một cách thiếu trách nhiệm, cây nhỏ, cong queo, thiếu sức sống, gây mất mỹ quan đô thị.

Người dân ở nhiều khu vực tỉnh Thái Nguyên mong muốn các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên để cây xanh phát triển bền vững.