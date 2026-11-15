Du lịch Lũng Cú tăng trưởng, đặt áp lực đầu tư hạ tầng thiết yếu

Đồng bào Lô Lô tại làng du lịch Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Tuyên Quang) đang thêu các sản phẩm để bán cho du khách. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Du lịch tại xã biên giới Lũng Cú (Tuyên Quang) đang phát triển mạnh, từng bước khẳng định sức hút với du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, lượng khách tăng nhanh cũng tạo áp lực lên hệ thống hạ tầng thiết yếu, đặt ra yêu cầu đầu tư đồng bộ, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm phát triển du lịch bền vững.

* Hạ tầng chịu áp lực

Tại xã Lũng Cú, nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng hoạt động với công suất lớn, kéo theo nhu cầu sử dụng điện, nước tăng mạnh. Trong khi đó, một số hạng mục hạ tầng chưa theo kịp tốc độ phát triển, ảnh hưởng nhất định đến hoạt động kinh doanh và trải nghiệm của du khách.

Nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, Lũng Cú (Tuyên Quang) cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, chiều sâu văn hóa các dân tộc vùng cao và nhịp sống bình yên nơi biên cương. Sau sáp nhập, vùng đất này đang chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới phát triển du lịch xanh, bền vững, gắn bảo tồn bản sắc với tạo sinh kế và nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Hiện nay, hệ thống điện tại thôn Lô Lô Chải (xã Lũng Cú) có thời điểm xảy ra tình trạng quá tải, gián đoạn cung cấp, nhất là dịp cuối tuần.

Trước thực trạng này, người dân, hộ kinh doanh mong muốn ngành điện sớm có giải pháp nâng cấp hệ thống, khắc phục tình trạng quá tải, bảo đảm cung cấp điện ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ du lịch, nhất là vào mùa cao điểm.

Theo ông Sình Dỉ Ngai, Trưởng thôn Lô Lô Chải, số hộ tham gia kinh doanh du lịch đã tăng từ 60 hộ năm trước lên 72 hộ trong năm 2026. Lượng khách ngày càng đông, nhất là vào dịp cuối tuần. Tình trạng mất điện chủ yếu xảy ra vào những ngày cao điểm, mỗi lần khoảng 1 - 2 giờ, gây ảnh hưởng nhất định đến sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.

Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú cho biết, địa phương đang phối hợp với ngành điện rà soát nhu cầu sử dụng, đánh giá những khu vực quá tải để đề xuất phương án nâng cấp hệ thống, bổ sung hạ tầng phù hợp. Đồng thời, xã tuyên truyền người dân, các cơ sở kinh doanh sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, hạn chế tình trạng quá tải vào giờ cao điểm.

Không chỉ có điện, hệ thống cấp nước sinh hoạt cũng chịu áp lực khi nhu cầu sử dụng tăng cao. Trước đây, người dân chủ yếu tự dẫn nước từ các nguồn nhỏ ở khu vực sau núi, kết hợp tích trữ nước mưa. Năm 2022, thôn được đầu tư hồ treo với tổng mức đầu tư trên 10 tỷ đồng. Tuy nhiên, hệ thống cấp nước vẫn còn tình trạng rò rỉ, thất thoát đường ống, khả năng cung cấp chưa đáp ứng tốt vào thời điểm cao điểm.

* Tháo gỡ điểm nghẽn, đầu tư hạ tầng đồng bộ

Trước những bất cập trên, chính quyền xã Lũng Cú chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, đơn vị cung cấp dịch vụ thiết yếu rà soát nhu cầu, xây dựng phương án đầu tư, nâng cấp hạ tầng.

Đối với hệ thống điện, ngành điện đã từng bước nâng công suất máy biến áp, đầu tư bổ sung đường dây 0,4 kV phục vụ thôn Lô Lô Chải và khu vực trung tâm xã, với kinh phí khoảng 3 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, đề xuất xây dựng thêm trạm biến áp nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng.

Mưa bão làm sập cổng chào xã Đồng Văn (Tuyên Quang). Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Tuấn Hưng, Trưởng Điện lực Đồng Văn, Công ty Điện lực Tuyên Quang cho biết, ngành điện đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương thông tin về áp lực quá tải để người dân, các cơ sở kinh doanh chia sẻ khó khăn.

Trong những ngày cao điểm, Điện lực Đồng Văn bố trí cán bộ trực 24/24 giờ để kịp thời khắc phục khi xảy ra sự cố.

Cùng với điện, hạ tầng cấp nước sinh hoạt cũng được quan tâm đầu tư. Trong năm 2026, xã triển khai công trình cấp nước cho thôn Lô Lô Chải và khu vực trung tâm xã, tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng; trong đó, đã bố trí 5 tỷ đồng. Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu nước sinh hoạt và hoạt động du lịch.

Việc vệ sinh môi trường được tăng cường, tần suất thu gom rác thải nâng từ 2 chuyến/tuần lên 2 chuyến/ngày, khối lượng bình quân khoảng 1,5 tấn/ngày. Địa phương cũng chú trọng cải tạo nhà vệ sinh công cộng, hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh và chỉnh trang cảnh quan.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú nhấn mạnh, phát triển du lịch không thể chỉ chú trọng thu hút khách, tăng doanh thu mà phải bảo đảm điều kiện sống của người dân, chất lượng dịch vụ và môi trường điểm đến. Về lâu dài, địa phương định hướng hoàn thiện quy hoạch, đầu tư đồng bộ hệ thống điện, nước, thoát nước, xử lý nước thải, giao thông, bãi đỗ xe và các công trình công cộng; đồng thời bảo tồn kiến trúc truyền thống, cảnh quan và không gian văn hóa của đồng bào Lô Lô.

Trong 10 tháng năm 2026, xã Lũng Cú đón trên 530.000 lượt khách, doanh thu dịch vụ, du lịch đạt hơn 250 tỷ đồng. Toàn xã hiện có 86 cơ sở lưu trú với 619 phòng, 1.015 giường; 11 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 9 hợp tác xã và 8 công ty; trong đó, có các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực vận tải, sản xuất, kinh doanh sản phẩm thêu dệt truyền thống dân tộc Lô Lô, cùng nhiều hộ kinh doanh sản phẩm OCOP, hàng lưu niệm và dịch vụ trải nghiệm…

Với sức hút ngày càng tăng của du lịch Lũng Cú, đầu tư hạ tầng đồng bộ, nhất là điện, nước, giao thông và vệ sinh môi trường, là yêu cầu cấp thiết. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, địa phương cần tăng cường quản lý quy hoạch, bảo tồn cảnh quan, bản sắc văn hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ. Đây là nền tảng để du lịch vùng đất nơi cực Bắc Tổ quốc phát triển ổn định, bền vững, vừa đáp ứng nhu cầu của du khách, vừa nâng cao đời sống người dân…