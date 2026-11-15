Cà Mau: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy xử lý nước thải hơn 1.200 tỷ đồng

Ngày 15/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, UBND tỉnh vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý nước thải tại khóm 1, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Dự án giáp đường quy hoạch Trần Huỳnh nối dài tại khóm 1, phường Bạc Liêu.

Theo nội dung quyết định, dự án được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực môi trường, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất.

Về quy hoạch, khu đất thực hiện dự án rộng khoảng 7,26ha; phía Bắc giáp Khu du lịch sinh thái Hồ Nam và đất nông nghiệp, phía Nam giáp đường quy hoạch Trần Huỳnh nối dài, phía Tây giáp đường Vành đai ngoài và phía Đông giáp đường Cao Triều Phát.

Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 90 tỷ đồng. Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đối với dự án theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Dự án được phân kỳ đầu tư làm hai giai đoạn trong vòng 5 năm (từ quý IV/2026 đến quý III/2031). Cụ thể:

Trong giai đoạn 1, dự án triển khai trên diện tích khoảng 3,2ha, xây dựng nhà máy xử lý nước thải công suất 22.000m³/ngày đêm, các trạm bơm trung chuyển (công suất 4.000 - 7.000m³/ngày đêm) cùng hệ thống cống thu gom trên các tuyến đường hiện hữu khu vực nội ô phường Bạc Liêu.

Công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư và cấp phép xây dựng hoàn tất trong quý II/2027; khởi công vào quý III/2027 và đưa vào vận hành trong quý IV/2028.

Trong giai đoạn 2, dự án mở rộng thêm khoảng 4,06ha để nâng công suất xử lý tăng thêm 11.000m³/ngày đêm. Dự kiến khởi công vào quý I/2029, hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý III/2031.

UBND tỉnh Cà Mau giao UBND phường Bạc Liêu làm bên mời chủ đầu tư quan tâm, lập hồ sơ trình phê duyệt để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư trong quý IV/2026, đồng thời, lưu ý công nghệ xử lý phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

Các sở, ngành liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Nhà đầu tư chỉ được phép thi công trên thực địa sau khi hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý theo quy định.

Khi hoàn thành, Nhà máy xử lý nước thải tại khóm 1, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau sẽ từng bước hoàn thiện hạ tầng thoát nước thải cho phường Bạc Liêu theo quy hoạch chung đã được phê duyệt điều chỉnh, nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng. Đồng thời, dự án góp phần tạo môi trường đầu tư an toàn, thu hút vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, cá nhân. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của phường Bạc Liêu nói riêng và tỉnh Cà Mau nói chung.