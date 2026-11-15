Đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng chỉnh trang rạch Ông Lớn

Rạch Ông Lớn, phường Chánh Hưng, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở NN-MT, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) thông tin, dự án xây dựng khoảng 1,3km kè bảo vệ rạch Ông Lớn, đường giao thông kết nối và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2030, dự kiến khởi công vào quý 3-2027, có điểm đầu tại cầu Rạch Ông và điểm cuối tại kênh Xáng.

Dự án có tổng mức đầu tư 4.341 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 3.923 tỷ đồng. Dự án có 824 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 720 trường hợp phải giải tỏa trắng.

Người dân bị ảnh hưởng trong dự án phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Theo ông Phạm Quang Tú, Chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, rạch Ông Lớn và các rạch nhánh giữ vai trò quan trọng trong tiêu thoát nước của khu vực. Tuy nhiên, tình trạng bồi lắng, ô nhiễm kéo dài khiến khu vực ven rạch thường xuyên chịu tác động của triều cường, ngập nước, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.

Vì thế, dự án được kỳ vọng giải quyết căn cơ tình trạng ô nhiễm, nâng cao khả năng thoát nước, chỉnh trang đô thị và cải thiện chất lượng sống cho người dân.