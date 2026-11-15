Châu Phú thông qua thiết kế nhiều công trình hạ tầng

UBND xã Châu Phú thông qua thiết kế các công trình trên địa bàn.

Ngày 15/11, thường trực UBND xã Châu Phú (An Giang) chủ trì cuộc họp thông qua thiết kế các công trình trên địa bàn.

Theo đó, xã thống nhất thiết kế 3 cụm đèn trang trí phục vụ Tết Nguyên đán 2027 tại khu vực cầu chữ S, Tượng đài Trần Văn Thành và Quảng trường trung tâm Cái Dầu.

Cuộc họp cũng thông qua thiết kế tuyến đường Khu dân cư Trung tâm Bình Phú và công trình nạo vét kênh Chủ Mỹ dài hơn 5km.

Công trình nạo vét kênh nhằm khơi thông dòng chảy, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và tăng cường bảo vệ đê bao. Các công trình được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hạ tầng, hướng đến mục tiêu đưa xã Châu Phú trở thành phường trong tương lai.

THANH TIẾN