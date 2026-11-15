Phân bổ hơn 833 tỷ đồng hỗ trợ 56 xã, phường xây dựng đường giao thông
Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 của HĐND thành phố về quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, UBND thành phố đã quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ đợt 1 năm 2026 cho 56 xã, phường với tổng kinh phí phân bổ hơn 833 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.
Trong danh sách 56 địa phương được hỗ trợ, xã Xuân Lương được phân bổ kinh phí cao nhất với hơn 72,5 tỷ đồng; tiếp đến là xã Đồng Kỳ hơn 47,9 tỷ đồng và xã Yên Thế hơn 40,4 tỷ đồng. Đây cũng là 3 địa phương dẫn đầu về số km đăng ký thực hiện làm đường giao thông trong năm 2026, lần lượt là xã Xuân Lương với 54,9 km; xã Đồng Kỳ với hơn 49 km và xã Yên Thế với hơn 45 km.
Theo Sở Xây dựng, trong đợt 1, có 59 xã, phường trên địa bàn thành phố đăng ký thực hiện làm đường giao thông theo Nghị quyết số 15, với tổng chiều dài hơn 2.994 km trong giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026, chiều dài đường đăng ký thực hiện toàn thành phố đợt 1 là hơn 792 km.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/phan-bo-hon-833-ty-dong-ho-tro-56-xa-phuong-xay-dung-duong-giao-thong-postid457918.bbg