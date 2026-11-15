Hơn 200 cơ sở nhà, đất công ở Hải Phòng dự kiến được đấu giá

Theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, toàn thành phố hiện có 273 cơ sở nhà, đất là tài sản công không sử dụng vào mục đích để ở do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý. Trong đó có 32 điểm nhà trống, 23 điểm chưa thu hồi theo chỉ đạo của TP, 59 điểm thực hiện thu hồi thông qua khởi kiện tại tòa án và 159 điểm thu hồi theo quy định tại Nghị định 108/2024/NĐ-CP.

Đối với 59 điểm nhà thu hồi bằng hình thức khởi kiện tại Tòa án, đã có 14 điểm đã hoàn thành cưỡng chế thi hành án; 45 điểm khởi kiện ra Tòa án nhân dân TP.

Đối với 159 điểm thu hồi theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP, đã có 148 điểm được thu hồi và có cam kết trả nhà đạt 93% so với kế hoạch. Trong đó, 24 điểm nhà trống đã được chuyển giao về Trung tâm Phát triển quỹ đất TP quản lý; 124 điểm bên thuê đã ký biên bản bàn giao, cam kết tạm sử dụng trong thời gian chưa có phương án sắp xếp. Hiện còn 5 điểm nhà đang tiếp tục xử lý do vướng mắc pháp lý và thủ tục bàn giao; 6 điểm đã có quyết định cưỡng chế, đang được vận động thực hiện bàn giao trả nhà.

Song song với thu hồi, Thành phố đã xây dựng phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi hoàn thành thu hồi. Theo đó, 58 điểm nhà, đất tiếp tục do Công ty Kinh doanh nhà quản lý; 8 điểm chuyển về các phường xử lý theo quy định. Đáng chú ý, 211 điểm dự kiến chuyển giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP, trong đó có 172 điểm dự kiến đấu giá quyền sử dụng đất ở và 39 điểm đấu giá đất thương mại, dịch vụ.

Theo Sở Tài chính, đến nay việc xử lý 273 cơ sở nhà, đất công cơ bản bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP. Hải Phòng đang tập trung phấn đấu hoàn thành việc thu hồi trong năm 2026.