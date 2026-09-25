Giữ đà tăng trưởng, tăng tốc về đích

Giữ nhịp từ những động lực chủ yếu

Công nghiệp tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 21,8% so với cùng kỳ, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,3%. Một số ngành có mức tăng khá như sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 30,17%; sản xuất kim loại tăng 11,99%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 10,67%.

Công ty Toyota Việt Nam đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cùng với công nghiệp, thương mại - dịch vụ tiếp tục khởi sắc. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng đạt hơn 109 nghìn tỷ đồng, tăng 16,8%; doanh thu vận tải đạt hơn 15.500 tỷ đồng, tăng 19,6%. Sức mua, nhu cầu đi lại và hoạt động dịch vụ được cải thiện là cơ sở để khu vực này tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng những tháng cuối năm. Sản xuất nông nghiệp cơ bản bảo đảm tiến độ thời vụ; chăn nuôi, thủy sản duy trì ổn định, góp phần bảo đảm sinh kế và cân đối nguồn cung hàng hóa trên địa bàn. Giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt kết quả đáng ghi nhận. Tính đến hết tháng 8/2026, tỉnh giải ngân gần 10.000 tỷ đồng, đạt 36,1% tổng kế hoạch vốn được giao và 42,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Một điểm sáng nổi bật khác của tỉnh là thu hút đầu tư, đặc biệt là dòng vốn FDI. Đến nay, tỉnh thu hút 89 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1.707 triệu USD, tăng 97,8% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, dòng vốn tiếp tục tập trung vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 87 dự án, tổng vốn đăng ký 1.706 triệu USD. Tình hình thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực. Đồng chí Hoàng Long Biên - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Thời gian tới, đơn vị tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án FDI có quy mô, công nghệ và giá trị gia tăng cao, qua đó sớm chuyển hóa nguồn vốn đăng ký thành năng lực sản xuất thực tế, tạo thêm việc làm và đóng góp vào tăng trưởng của tỉnh.

Tăng tốc hoàn thành mục tiêu

Bên cạnh những kết quả tích cực, áp lực đối với tăng trưởng cũng đang rõ hơn. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 giảm 2,82% so với tháng trước và tăng 9,23% so với cùng kỳ, là mức tăng thấp nhất kể từ đầu năm; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm ở 15/22 ngành so với tháng trước. Cùng với đó, thị trường tiêu thụ, sức ép hàng tồn kho và những biến động của nhu cầu... đặt ra yêu cầu tỉnh tiếp tục tập trung hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, nhất là khu vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp hướng vào những vấn đề thực chất như thị trường tiêu thụ, đơn hàng, nguyên liệu, lao động, chi phí sản xuất và tiếp cận vốn; đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Lợi thế từ dòng vốn FDI cần tiếp tục được phát huy theo hướng chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ, giá trị gia tăng và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong tỉnh. Đây là thời điểm cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục, chuẩn bị tốt mặt bằng và hạ tầng, qua đó biến dòng vốn đăng ký thành năng lực sản xuất thực tế.

Một nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm là đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương bám sát từng dự án, từng mốc tiến độ; rà soát, phân loại để có giải pháp phù hợp, đồng thời đẩy nhanh xử lý thủ tục đầu tư theo chủ trương “luồng xanh”, rút ngắn tối thiểu 50% thời gian xử lý và xác định rõ trách nhiệm đối với từng dự án. Đối với các dự án chậm tiến độ, tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, bãi đổ thải; tăng cường kiểm tra hiện trường, xử lý kịp thời phát sinh và kiên quyết thay thế nhà thầu yếu kém, không đáp ứng yêu cầu. Các ban quản lý dự án có nguồn vốn lớn tại khu vực Hòa Bình, Vĩnh Phúc tiếp tục rà soát khả năng giải ngân, chủ động điều chỉnh, điều chuyển vốn từ dự án chậm sang dự án có khả năng hấp thụ vốn tốt, bảo đảm nguồn vốn sử dụng hiệu quả, đúng tiến độ. Trong sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị trên diện tích sản xuất, phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, tăng cường liên kết sản xuất - tiêu thụ, phát huy lợi thế lâm nghiệp, thủy sản. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là giáo dục, y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó thiên tai. 4 tháng cuối năm là chặng nước rút để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Do đó, cần giữ vững những động lực đang có, đồng thời nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đưa nguồn lực vào sản xuất và đầu tư thực chất để duy trì đà tăng trưởng, tạo thuận lợi hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra.