Hai trụ cột được kỳ vọng sẽ đóng góp tới 90% doanh thu của Vingroup trong 3-5 năm tới

Trong báocáo cập nhật về Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC), Công ty Chứng khoánBIDV (BSC) giữ quan điểm tích cực về triển vọng các mảng kinh doanh truyềnthống của tập đoàn trong phần còn lại của năm 2026 và năm 2027.

Đánh giánày dựa trên tiến độ triển khai các dự án bất động sản, triển vọng kinh doanhcủa Vinpearl (mã chứng khoán: VPL) và Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE), cùngnhững cải thiện trong hoạt động của VinFast (VFS). BSC cũng kỳ vọng việc tối ưuchi phí sẽ hỗ trợ cải thiện biên lợi nhuận của tập đoàn.

Theothông tin từ ban lãnh đạo Vingroup được BSC dẫn lại, trong 3-5 năm tới, bấtđộng sản dự kiến đóng góp 50-60% doanh thu hằng năm của tập đoàn. Động lực tăngtrưởng đến từ quỹ đất khoảng 40.000 ha mà CTCP Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) đangsở hữu, cùng triển vọng phát triển thị trường trong dài hạn.

Vingroupđánh giá bất động sản sẽ là một trong những lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởngmạnh trong 10 năm tới. Trong đó, phát triển hạ tầng giao thông được kỳ vọng rútngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực, thúc đẩy quá trình hình thành và lấpđầy các khu dân cư, qua đó hỗ trợ nhu cầu nhà ở và phát triển dự án.

Dù vậy,khả năng hiện thực hóa các mục tiêu vẫn phụ thuộc vào tiến độ triển khai dự án,sức mua thị trường và nguồn vốn. BSC cho biết các dự án của Vingroup vẫn đangđược triển khai trong bối cảnh thị trường tín dụng đối mặt với nhiều tháchthức.

Bất động sản có thể đóng góp 50-60% doanh thu Vingroup, trong khi VinFast chiếm khoảng 30-40% trong 3-5 năm tới.

Theo nộidung trao đổi với ban lãnh đạo được BSC dẫn lại, các dự án bất động sản thườngđược chuẩn bị phương án bán buôn và/hoặc kế hoạch bán lẻ tương đối rõ ràng,nhằm tạo dòng tiền đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Trong giai đoạn tới,Vingroup dự kiến tiếp tục đa dạng hóa nguồn huy động vốn từ cả thị trường trongnước và quốc tế.

Bên cạnhbất động sản, VinFast được kỳ vọng đóng góp khoảng 30-40% doanh thu củaVingroup trong 3-5 năm tới. Theo định hướng được BSC dẫn lại, doanh nghiệp đặtmục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân hằng năm ở mức hai chữsố.

Để đạtmục tiêu này, VinFast dự kiến tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường Việt Nam,đồng thời mở rộng hoạt động ra nước ngoài, trong đó có các thị trường như ẤnĐộ, Philippines và Indonesia. Theo số liệu được nêu trong báo cáo, VinFast hiệnchiếm khoảng 35-40% thị phần ô tô trong nước.

BSC kỳvọng hoạt động kinh doanh của VinFast tiếp tục cải thiện và doanh nghiệp có thểhòa vốn tại thị trường nội địa trong năm 2026. Nếu đạt được mục tiêu này,VinFast sẽ có thêm cơ sở để thúc đẩy kế hoạch mở rộng quốc tế. Tuy nhiên, triểnvọng vẫn phụ thuộc vào khả năng duy trì sức tiêu thụ, kiểm soát chi phí và hiệuquả đầu tư tại các thị trường mới.

VớiVinpearl và các lĩnh vực kinh doanh khác, Vingroup kỳ vọng phần doanh thu cònlại chủ yếu đến từ Vinpearl, trong bối cảnh tập đoàn đánh giá các tài sản hiệnhữu đang được khai thác hiệu quả. Đối với các dự án năng lượng do VinEnergotriển khai, tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) được kỳ vọng ở mức thông thường củangành.

Như vậy,theo định hướng được ban lãnh đạo Vingroup chia sẻ và BSC dẫn lại, bất động sảncùng VinFast có thể chiếm tổng cộng 80-90% doanh thu tập đoàn trong 3–5 nămtới. Đây là mục tiêu kỳ vọng, không phải cơ cấu doanh thu đã đạt được. Khả nănghiện thực hóa còn phụ thuộc vào tiến độ dự án bất động sản, sức mua ô tô, hiệuquả mở rộng thị trường và năng lực kiểm soát chi phí của từng mảng kinh doanh.